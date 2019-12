Atuação de equipe especializada resulta em investimentos e obras

Segundo levantamento, mais de 20 obras foram acompanhadas, viabilizadas e retomadas na atual gestão. Entre elas se destacam: Arena Suzano; Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Jardim Casa Branca; Centro de Artes e Esporte Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul; Centro Dia do Idoso do Boa Vista; revitalização da avenida Francisco Marengo e implantação do trevo do Jardim Dona Benta; e Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (USFs) dos bairros Jardim Suzanópolis, Jardim Monte Cristo, Jardim Revista, Vila Amorim e Jardim Brasil.

Para o prefeito de Suzano, um dos pilares do sucesso da Upae é o empenho da equipe, composta por mais de dez profissionais. “O trabalho desenvolvido pelo André Chiang, pela Carolina Umebayashi e por todos os demais, com especialistas em diversas áreas da gestão, permite que sempre haja o olhar da administração municipal. A coesão do time que temos aqui possibilitou alcançar um volume de obras há muito aguardado pela população”, destacou Ashiuchi.

Para o futuro, o comando da Upae prevê que a gestão será marcada pelo fim das “novelas” no município. “Das quatro grandes obras esperadas pelos suzanenses, uma já foi entregue e outras três retomadas, com grandes prognósticos. A Arena Suzano hoje faz parte do nosso cotidiano, recebendo eventos esportivos e grandes encontros cívicos, culturais e religiosos; a Marginal do Una está pronta para desafogar o trânsito na região central; a Clínica da Família, onde estava prevista a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Revista, irá complementar a oferta de Saúde na região norte; e o Hospital Regional, após anos de impasse e indecisão, está sendo nossa grande prioridade”, contou Walmir.