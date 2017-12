Audiência debate Plano Diretor; vereadores podem apresentar emendas

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, o arquiteto Elvis José Vieira, participou na manhã de desta segunda-feira (4), da audiência pública que tratou do Plano Diretor 2018-2027, realizada no Palácio “José de Souza Candido”, sede do Poder Legislativo local. O encontro permitiu que vereadores, lideranças comunitárias e a comunidade suzanense como um todo pudesse sanar dúvidas sobre o processo de elaboração da peça que definirá as políticas públicas de desenvolvimento urbano para os próximos dez anos.

Os vereadores têm até a próxima segunda-feira (11) para apresentar emendas ao projeto de lei complementar nº 19/2017, que institui o plano.

Além do titular da pasta responsável pela elaboração do Plano Diretor, participaram do encontro o presidente da Casa de Leis José Izaqueu Rangel e os vereadores André Marcos de Abreu, Antônio Rafael Morgado, Carlos José da Silva, Edimilson Tavares de Assis, Edirlei Junio Reis, José Carlos de Souza Nascimento, Leandro Alves de Faria e Rogério Gomes do Nascimento. Os representantes da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS); da Associação de Corretores Imobiliários de Suzano (Acoris); do Sindicato Rural; e membros da comunidade suzanense também acompanharam a reunião.

Com início às 9 horas, a reunião permitiu que integrantes do Poder Legislativo sanassem dúvidas sobre o documento que orientará o crescimento da cidade para a próxima década, incluindo questões relacionadas ao desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais e industriais, bem como questões envolvendo a mobilidade urbana e a proteção ambiental do município.

Na oportunidade, foram apresentados aos participantes e espectadores o processo de elaboração do Plano Diretor, bem como as suas etapas de consulta à população (realizada entre os meses de junho e agosto, em conjunto com o Plano Plurianual Participativo 2018-2021), além de um resumo da minuta do projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal.

Para que não ficassem dúvidas, o Grupo Técnico de Apoio e do Grupo Técnico Executivo do Plano Diretor abriu um momento para questionamentos. Na ocasião, os participantes elaboraram perguntas referentes às questões de regularização imobiliária e de mobilidade urbana.

De acordo com Vieira, o Plano Diretor é o primeiro passo para a elaboração de novas políticas públicas para Suzano. “Para garantir o slogan ‘Da Suzano que temos para a Suzano que queremos”, é preciso avançar sobre outros instrumentos, como o Plano de Mobilidade Urbana, de Uso e Ocupação do Solo, entre outras discussões. Temos leis em vigor com mais de vinte anos, que não contemplam a realidade de nossa Suzano”, explicou.