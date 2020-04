Audiência do portal do DS cresce 42,5% com cobertura do coronavírus

O DS ampliou em 42,5% sua audiência no portal (www.diariodesuzano.com.br) em número de visualizações e usuários ativos entre os meses de fevereiro e março, sobretudo, no período da cobertura dos casos do novo coronavírus (Covid-19).

Os dados são do Google Analytics, uma ferramenta da Internet que mede e traz um perfil de quem acessa os portais - no caso jornalístico.

Dos dias 1º a 29 de fevereiro foram registradas 243.493 visualizações e 91.699 usuários ativos.

Em março esses números foram ampliados. Foram registrados 347.034 visualizações e 117.314 usuários ativos.

Desde o início da pandemia em março, o DS ampliou sua cobertura sobre o assunto.

Diante da paralisação mundial de eventos esportivos e de cultura, com a concentração do noticiário voltado exclusivamente ao novo coronavírus, o jornal passou a circular com 12 páginas - até 16 em casos excepcionais.

Foram suprimidos, temporariamente, as editorias de Cultura (Caderno D), Esporte e a página social. O objetivo foi tornar o noticiário mais reforçado com notícias do coronavírus. “O DS entende que, neste momento, o jornalismo de serviço deve se sobrepor com orientações à população passadas pelas autoridades de Saúde”, disse o diretor de Redação, jornalista Octavio Thadeu de Moraes.

Os números do Google Analytics mostram que, não somente o número de visualizações, mas de usuários ativos cresceu, atingindo 27,9%.

“A imprensa também está na linha de frente, tomando todas as cautelas e seguindo as orientações de saúde, para garantir a informação correta e mais séria para a população”, enfatizou o editor-chefe do DS, jornalista Edgar Leite.

O jornal continuará sua missão diária, de trazer todas as informações, apesar do momento exaustivo por conta dos casos que vão surgindo a cada dia no Brasil.

Essas informações, além do conteúdo impresso, poderão ser acompanhadas no portal do DS (www.diariodesuzano.com.br) em tempo real.

O DS mantém seu pedido à população local e regional que sigam as orientações do Ministério da Saúde, e, se puderem, fiquem em casa. O próprio jornal adotou medidas importantes. A redação está trabalhando home office.

O fato de ter aumentado o número de acessos mostra que a população de Suzano e da região está preocupada com a situação e busca informação no portal do DS.