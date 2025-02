Audiência prevê criação do Plano de Segurança Alimentar

A Prefeitura de Suzano promoveu nesta segunda-feira (24/02) a audiência pública do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, com a participação de representantes do Poder Público, sociedade civil e especialistas para discutir diretrizes que garantam o acesso à alimentação de qualidade. O evento marca um passo importante na construção do plano que será implementado no quadriênio 2026/2029.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, enfatizou a necessidade do diálogo para o fortalecimento de políticas inclusivas.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, também ressaltou o impacto na economia local. Já a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou a relevância do tema para as escolas do município.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul, também participou do encontro e reforçou o compromisso da cidade com ações solidárias. “Esse plano é mais um passo para ampliar nosso alcance e atender quem mais precisa”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi também prestigiou a abertura da audiência e pontuou a importância da iniciativa para fortalecer políticas públicas na cidade. “A fome é silenciosa e o nosso compromisso é garantir que ninguém mais passe por isso, que todos tenham acesso a uma alimentação digna”, afirmou ao destacar também sua recente visita ao secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, oportunidade em que pleiteou ações importantes como a ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o projeto Cozinhalimento, que promove dignidade e oportunidade profissional.

A minuta do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional também está disponível para consulta no site oficial da Prefeitura.