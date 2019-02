Audiência pública coleta propostas para Plano Municipal de Mobilidade Urbana

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promoveu na noite desta segunda-feira (4) a última etapa de coleta de propostas para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, em audiência pública no Plenário da Câmara. Na ocasião, foi apresentado o diagnóstico que vem sendo realizado desde agosto do ano passado por meio de reuniões e estudos.

O encontro contou com a presença da população e de representantes de órgãos e entidades de classes, como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), Polícia Militar (PM), Grupo Mobilidade Ativa Suzano, entre outras. A pasta já promoveu reuniões também com comunidade de bairros, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Associação Comercial e Empresarial (ACE), Conselhos Municipais, grupos de ciclistas e cicloativistas, representantes do transporte público coletivo, complementar e escolar.

A mesa diretora da audiência pública foi composta pelos secretários de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo; de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira; e de Governo, Said Raful, e pelos vereadores André Marcos de Abreu, José Alves Pinheiro Neto, Lisandro Frederico, Marcos Antônio dos Santos e Jaime Siunte.

Esta foi a 15ª reunião promovida para a construção do plano juntamente com a sociedade. No evento foram apresentados levantamentos com números e dados sobre questões como transporte público, ônibus e ferroviário; acessibilidade às pessoas com deficiência e idosos; espaço destinado aos pedestres e ciclistas dentro da malha urbana; capacidade viária; desafios de mobilidade nos principais corredores de tráfego das regiões central, norte e sul; entre outras.

Os secretários ouviram e registraram formalmente as propostas dos vereadores e demais presentes. “Estamos fazendo tudo de forma muito minuciosa. Além das reuniões, temos que levar em consideração o desenvolvimento do município, como, por exemplo, o estudo que apresentamos aqui com o crescimento populacional e até mesmo da frota de veículos, que sofreu um aumento considerável de 96,5% entre 2008 e 2018”, ressaltou Galo.

O trabalho faz parte da Política Nacional da Mobilidade Urbana, prevista na lei federal nº 12.587, de 2012, que objetiva a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas. A apresentação da proposta do futuro Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Suzano será realizada em uma segunda audiência pública ainda em fevereiro.

Após esta data, o projeto de lei será encaminhado ao Legislativo para ser submetido à votação ainda no primeiro trimestre. Por fim, para entrar em vigor, após ser sancionado pelo Poder Executivo, será apresentado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, do governo federal.