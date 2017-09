Audiência pública debate nesta terça prevenção ao suicídio na Câmara de Suzano

A Câmara de Suzano realizará nesta terça-feira (26), a partir das 18 horas, uma audiência pública com ciclo de palestras que tratará sobre a prevenção ao suicídio. A ação será comandada pela Comissão Permanente de Política Social, que é presidida pelo vereador Lisandro Frederico (PSD).

O ciclo de palestras contará com a participação da psicóloga Dulce Ramos, que tratará sobre depressão na visão da psicologia; Leandro Bassini é educador e falará sobre bullying; e Jussara Pantaleão, que tem ligação com a religião; Ana Rosa Augusto (depoimento pessoal); representante do Centro de Valorização à Vida (CVV) (atendimento do CVV); Luis Claudio Guillaumon (secretário de Saúde de Suzano que falará sobre o processo do SUS para esse tipo de atendimento).

Lisandro explicou que o assunto é pouco abordado. “O tema suicídio, infelizmente, ainda é um tabu. A contradição é que a informação e o debate sobre o assunto são ferramentas importantes de combate ao crescimento no número de casos registrados no país. O suicídio tem destruído vidas e famílias. O índice de mortes causadas por ele é superior a doenças como AIDS e alguns tipos de câncer”, pontuou.

“De acordo com os números oficiais do Ministério da Saúde, 32 brasileiros se matam por dia. E falar sobre o assunto é a melhor solução, por isso, a Câmara de Suzano dará a sua contribuição colocando este tema como foco das discussões. Teremos a oportunidade de ouvir especialistas e pessoas que tiveram a vida completamente mudada, após um caso de suicídio na família”, garantiu.

A audiência será transmitida na íntegra pelo canal da Casa de Leis no youtube (TV Câmara de Suzano).

Conscientização

Setembro amarelo é uma campanha mundial anual de conscientização sobre e para a prevenção do suicídio. No país, a ação foi implantada inicialmente em Brasília, em 2015, pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

No mundo, a Associação Internacional para Prevenção do Suicídio (IASP) é que propaga a divulgação da causa, juntamente à Organização Mundial da Saúde (OMS). Em parceria, ambas instituíram em 2003, no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.