Audiência pública discute Plano de Contingência da Defesa Civil

A minuta pode ser acessada pelo link http://bit.ly/MinutaPlanodeContingencia

O plano é composto por diretrizes que prevêem todos os aspectos relacionados a situações que demandem ações de socorro em situações adversas. Assim, são reunidas informações de áreas com recorrência de desastres ou locais com alta suscetibilidade a ocorrências, sendo pontuadas e caracterizadas de acordo com a sua infraestrutura, ocupação e população (Caracterização do Cenário ), assim como são definidos os locais para acolhimento de famílias que precisarem sair de suas residências (Cadastro de Abrigos).

Também são previstos os recursos usualmente utilizados num momento de desastre, referenciando-se seu quantitativo e contato para um acesso eficiente (Cadastro de Recursos), e as funções que deverão ser exercidas para a organização de uma gestão do desastre, destacando-se as pessoas e suas funcionalidades dentro do contexto do atendimento a ocorrência (Ativação do Plano).

Foram mapeadas 45 áreas de atenção no município, que serão monitoradas de maneira especial durante ocorrência de eventos que possam colocar em risco a população. Entre as localidades identificadas no plano como mais suscetíveis a impactos por conta de chuvas são aquelas que podem ser atingidas pelas cheias dos rios Taiaçupeba-Mirim, Guaió, Jaguari e Tietê.

No documento, fica expresso que a mobilização dos órgãos estaduais de emergência ocorrerá duas horas após ser autorizada, e que o monitoramento deverá ser capaz de estabelecer as condições para um alerta indicando a possibilidade de ocorrências com cinco horas de antecedência para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

Com relação à comunicação, o Plamcon busca garantir que os sistemas de telefonia celular e rádio não sejam afetados pelos eventos descritos nos cenários acidentais; caso sejam, é indicado o acionamento do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio do telefone (11) 2193-8888.

O diretor da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler, destacou que a presença da população é importante para que todos tenham conhecimento de como será o trabalho dos órgãos envolvidos nas situações adversas.

“O conjunto de dados que está inserido neste documento organiza as atividades que são desencadeadas nesses momentos em que precisamos agir de maneira rápida e integrada a outras secretarias municipais e órgãos estaduais”, ressaltou Wenzler.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo de Silva, afirmou que o Plamcon é mais uma importante conquista para Suzano.

“Nossa missão é garantir que nossos planos de ação possam contemplar as atividades necessárias para proteger a nossa população. Está inserida neste documento a maneira como será executado o trabalho da Defesa Civil e como poderemos ajudar os munícipes”, declarou o chefe da pasta.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã promoverá nesta sexta-feira (15/09) uma audiência pública para apresentação do Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil (Plamcon) de Suzano. A atividade ocorrerá às 10 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista), e terá o objetivo de apresentar à população informações sobre ações de resposta da pasta nos casos de eventos como alagamento, inundação e enchente.