Audiência reforça compromisso para gestão de resíduos da construção civil

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano promoveu uma audiência pública no auditório do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) na última terça-feira (16/05) para apresentar o projeto da minuta de lei para a criação do Plano de Gestão dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos para a cidade.

O evento mobilizou representantes da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (Aeaas), da Cooperativa de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos (Univence), do Instituto Agroterra na Comunidade, da Central Pró-Moradia Suzanense (Cemos), do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, do Centro Universitário Piaget (Unipiaget) e de servidores das Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos e da Educação.

Depois da abertura oficial realizada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da pasta, Solange Wuo, que presidiu a mesa coordenadora do evento, detalhou as características do plano e de que maneira sua execução contribuirá com a sociedade.

Ela abriu aos participantes a oportunidade de expressar suas impressões e sugestões ao final da exposição, quando foram feitas propostas relativas à possibilidade de construções com viés sustentável, utilizando resíduos reciclados em obras com certificado ambiental e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) verde. Ainda foi lembrado que outros apontamentos e questionamentos poderão ser enviados até 1º de junho pelo e-mail smma.residuos@suzano.sp.gov.br.

O projeto estabelece, por meio da criação do plano, a descrição das ações que organizam a destinação dos resíduos da construção civil, deixando expresso as responsabilidades da administração municipal; da concessionária responsável pelos serviços de limpeza na cidade, a Renova Suzano Ambiental; e dos moradores, sejam pequenos ou grandes geradores de resíduos, com a possibilidade de penalização em caso de degradação ambiental em áreas de preservação.

A diretora Solange Wuo afirmou que o plano tem regras claras e perpetua o Programa Caçamba Verde, que permite uma fiscalização eficiente e reforça o dever das grandes empresas em apresentar o plano de gestão dos resíduos gerados.