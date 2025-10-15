Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Cidades

Aula de pilates no Portelão conscientiza sobre atenção à saúde da mulher

Fundo Social se uniu à Secretaria de Esportes e Lazer na organização de atividade especial integrada à campanha 'Outubro Rosa', que reforçou importância da prevenção junto a 180 participantes

15 outubro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Aula de pilates no Portelão conscientiza sobre atenção à saúde da mulherAula de pilates no Portelão conscientiza sobre atenção à saúde da mulher - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizaram, nesta terça-feira (14/10), um encontro especial com as alunas da tradicional aula de pilates do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, no centro, para reforçar as ações de prevenção contra o câncer de mama, que estão integradas à programação da campanha “Outubro Rosa” organizada pela Prefeitura de Suzano.

A presidente do órgão municipal, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e o titular da pasta, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, se reuniram com 180 mulheres de idades compreendidas entre 55 e 80 anos para conversar sobre a importância de fazer os exames de mamografia e comparecer aos postos de saúde para se consultar. A atividade ainda contou com a presença do vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro.

Todas que participaram também contribuíram com as ações do Fundo Social por meio da doação de 132 lenços, que serão destinados a entidades que atendem mulheres com câncer, e 115 pacotes de absorventes, que serão encaminhados para aquelas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta oportunidade, os dois gestores municipais lembraram da Carreta Rosa da Mamografia que está à disposição da população no Largo da Feira (rua Benjamin Constant, 1.930 - Centro) até esta sexta-feira (17/10). No local, mulheres de 40 a 74 anos são atendidas a livre demanda, bastando apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme foi falado, as consultas e exames de rotina devem ser buscados nos postos de saúde da Atenção Básica, cujos endereços e telefones podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Nardinho afirmou que a campanha “Outubro Rosa” tem mobilizado as diversas pastas municipais, que estão engajadas no propósito de contribuir com as ações de conscientização na cidade. “O pilates é uma atividade que reúne muitas mulheres preocupadas com a saúde física e mental. Nada melhor do que dialogar com esse público sobre os serviços que temos no município, voltados à prevenção contra o câncer de mama”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, a primeira-dama destacou que o encontro simbolizou o espírito da campanha em Suzano. “Conseguimos unir solidariedade, informação e atividade física nesta aula especial de pilates. Agradecemos a parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, que tem contribuído com todas as ações do Fundo Social. Desta vez, não foi diferente com essa iniciativa, que também permitiu a doação de lenços e absorventes”, ressaltou Déborah.

