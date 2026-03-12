Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/03/2026
Cidades

Aula especial de Pilates reúne mais de 120 participantes no Portelão

Atividade realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer, na tarde desta quinta-feira (12/03), integrava a programação do Mês da Mulher Suzanense

12 março 2026 - 18h44Por De Suzano
encontro reforçou junto às participantes as ações que integram a programação do Mês da Mulher Suzanense encontro reforçou junto às participantes as ações que integram a programação do Mês da Mulher Suzanense - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, na região central de Suzano, reuniu cerca de 120 alunas da tradicional aula de Pilates promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer para uma atividade especial, na tarde desta quinta-feira (12/03). O encontro reforçou junto às participantes as ações que integram a programação do Mês da Mulher Suzanense.

Iniciativa semelhante já havia ocorrido em outubro do ano passado para fortalecer o combate ao câncer de mama e, assim como naquela oportunidade, contou com as presenças da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho; e do vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro.

Desta vez, o diálogo também foi importante para compartilhar algumas das medidas que a administração municipal tem adotado para intensificar o acolhimento voltado ao público feminino, como a atuação da Patrulha Maria da Penha, que passa a funcionar 24 horas, conforme anunciado nesta semana pelo prefeito Pedro Ishi.

Quanto às ações específicas que estão se desenvolvendo neste mês, foi destacado para elas que a Secretaria Municipal de Saúde reservou três datas especiais para atendimento do público feminino, com serviços como coleta de exame de papanicolau, que já começou no último sábado (07/03) e também ocorrerá neste sábado (14/03), entre 8 e 16 horas, na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista), assim como na sexta-feira seguinte (20/03), no mesmo horário, na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa).

Vale destacar que a programação ainda contemplou, no domingo passado (08/03) uma edição especial do “Rock no Parque”, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, para comemorar o Dia Internacional da Mulher; e também uma “Roda de Afeto” para servidoras no Cineteatro Wilma Bentivegna, promovida pela Secretaria Municipal de Administração, que trouxe o tema da maternidade para uma conversa.

Nardinho afirmou que as ações voltadas às mulheres têm mobilizado as diversas pastas municipais. “A aula especial de Pilates é uma das atividades que integraram essa programação especial. Aproveitamos para dialogar sobre a atenção que a prefeitura tem dado para garantir a melhoria da qualidade de vida das mulheres”, declarou o secretário de Esportes e Lazer.

Por sua vez, a primeira-dama destacou que é muito importante o diálogo com as munícipes, especialmente para falar sobre ações tão importantes. “Conseguimos unir informação e atividade física nesta aula especial de Pilates. Agradecemos a parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que tem contribuído com todas as ações do Fundo Social. Esta é mais uma iniciativa que nos permite a aproximação com as alunas e diálogo sobre os assuntos que dizem respeito às mulheres”, ressaltou Déborah.

 

