'Aulão Prepara Enem 2023' está com inscrições abertas

O “Aulão Prepara Enem 2023”, promovido pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano, está com inscrições abertas para 60 vagas disponíveis. O cadastro pode ser feito na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), entre segunda e sexta-feira (23 e 27/10), ou até o preenchimento das vagas, das 8 às 17 horas. Os interessados devem apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência no momento da inscrição. O aulão será realizado no sábado (28/10), das 8 às 18 horas.

A programação de atividades contempla conceitos importantes sobre as nove disciplinas que serão exigidas nos dois dias de prova, que serão aplicadas em 5 e 12 de novembro, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), incluindo Matemática, Português, Redação, Inglês, Espanhol, Física, Química, História e Biologia. Foram convidados professores de escolas estaduais e particulares para orientarem os alunos sobre estratégias para solucionarem questões, de forma que eles se habituem às características das provas e tenham mais segurança em relação ao aprendizado adquirido.

O Saspe já vem oferecendo desde o dia 18 de setembro um curso intensivo de pré-vestibular, que abriu oportunidade para cem alunos reforçarem sua preparação não só para as provas de vestibular como também para as avaliações do Enem. As aulas estão sendo ministradas por sete professores e o conteúdo abordado também faz referência às mesmas nove disciplinas que serão trabalhadas no aulão.

A dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, destacou que o preparatório para o exame nacional e o curso intensivo de pré-vestibular representam importantes contribuições para as provas que estão por vir.