Aulas da Univesp começam na segunda-feira para 150 alunos

O Polo de Suzano da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) iniciará as aulas do segundo semestre de 2023 nesta segunda-feira (24/07). A data será marcada pelo ingresso de 150 novos alunos nos cursos superiores de Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura); Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação); e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção), totalizando nove formações.

Os estudos, que serão ministrados à distância, irão proporcionar aos alunos o contato com uma a plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pela qual é possível desenvolver variadas atividades acadêmicas. Também será disponibilizado o acesso em videoaulas, materiais didáticos, bibliotecas digitais e, ainda, tirar dúvidas acerca do conteúdo com facilitadores. No caso dos suzanenses, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) oferece salas com computadores exclusivos para este uso.

A aula inaugural será transmitida no canal do Youtube da Univesp, às 19 horas, momento em que os estudantes poderão esclarecer possíveis dúvidas sobre o curso e demais questionamentos acerca do funcionamento da universidade. O conteúdo estará disponível no link www.youtube.com/watch?v=d9bMfrnhdaw.

Um dia depois, na terça-feira (25/07), será a vez da realização da aula magna que também poderá ser conferida a partir das 19 horas, por meio do link www.youtube.com/watch?v=K2YuY6kAcRM e trará uma palestra motivacional do alpinista, empresário e engenheiro de Computação, Rodrigo Raineri.