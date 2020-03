Aulas são suspensas e servidores com mais de 60 vão trabalhar em casa

A Prefeitura de Suzano anunciou ontem uma série de medidas preventivas contra a transmissão do novo coronavírus (Covid-19) no município. Entre as ações está a paralisação gradativa das aulas na rede municipal de ensino, bem como a indicação do trabalho remoto aos servidores com mais de 60 anos, gestantes e mães com filhos de até um ano de idade. Na Saúde, a administração implementou um comitê para estratégias de contingência do vírus na cidade.

As medidas administrativas foram definidas durante reunião do prefeito Rodrigo Ashiuchi com o vice Walmir Pinto, secretários, diretores e outros colaboradores realizadas na manhã do último domingo (15/03) e constam do decreto municipal nº 9.432/2020, publicado na tarde desta segunda-feira.

A interrupção definitiva das aulas na rede municipal ocorrerá nesta quarta-feira (18/03). Os alunos não serão prejudicados com faltas. Nos dias subsequentes (19 e 20/03), os colaboradores da pasta deverão realizar o planejamento de ensino. Já a partir da próxima segunda-feira (23/03), a prefeitura vai seguir as orientações do governo do Estado quanto à antecipação de férias e recessos.

Por parte da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, as famílias em situação de vulnerabilidade receberão kit de limpeza e cestas básicas, como forma de repor a merenda escolar. Uma força-tarefa está trabalhando para identificar estas famílias – não será preciso procurar a pasta ou se cadastrar para receber o benefício.

Na Saúde suzanense, o Comitê de Prevenção ao Coronavírus já define estratégias de contingência, sendo que um protocolo de atendimento foi adotado para oferecer subsídios no acolhimento ao público. Já o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) se empenha em solicitar ao Estado leitos nas unidades hospitalares da região. Em Suzano, as cirurgias eletivas foram suspensas, assim como as férias e as licenças dos servidores da Saúde. Novos profissionais também serão contratados.

Com exceção dos funcionários da Saúde, Segurança e Assistência Social, todos os demais funcionários com mais de 60 anos, gestantes e mães de crianças de até um ano de idade serão liberados para o trabalho remoto, em casa. No Transporte, a pasta responsável reforça a limpeza nas linhas municipais, bem como promove orientação aos taxistas e aos funcionários do transporte intermunicipal e escolar.