Aulas serão retomadas na rede municipal nesta 4ª e oito escolas terão tempo integral

A Secretaria de Educação de Suzano retoma nesta quarta-feira (6) as aulas em creches e escolas da rede municipal de ensino. Atualmente, são mais de 26 mil crianças matriculadas. Deste total, 680 alunos do 5º ano do ensino fundamental farão parte do projeto piloto de ensino integral na cidade. A princípio, oito unidades terão o novo horário, que visa melhorar o desenvolvimento pedagógico dos estudantes, por meio de atividades extras, cumprindo assim uma das metas propostas pelo Plano Municipal de Educação.

De acordo com o secretário Leandro Bassini, o ensino em tempo integral será oferecido aos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Ângela Martins de Oliveira (Jardim Dora), Professor Antônio Maschietto (Jardim Santa Inês), Professora Célia Pereira de Lima (Jardim Cacique), Engenheiro Isaías Martinelli Gama (Residencial Nova América), Professora Liuba Pizzolitto (Jardim das Lavras Mirim), Manoel Vicente Ferreira Filho (Vila Helena), Sonia Regina Alonso Ostermayer (Recanto São José) e Professora Terezinha Pereira Lima Muzzel (Jardim São José). O projeto piloto, previsto para um ano de experiência, vai beneficiar 680 alunos.

As crianças do período integral terão a jornada estendida em pelo menos três horas, sendo que os alunos da manhã ficarão na escola das 7 horas às 15h30 e os da tarde das 10 às 17 horas. “Esta é uma das metas do Plano Municipal de Educação para melhorar o desenvolvimento pedagógico, por meio de atividades diversificadas”, explicou o chefe da pasta. Ele destacou que assim se incentiva os estudos e inibe a evasão escolar. “É uma medida em parceria com as Secretarias de Cultura e de Esportes e Lazer, com a oferta de modalidades esportivas e oficinas culturais, como teatro e música”, concluiu Bassini.

As ações extracurriculares devem acontecer nas próprias unidades que receberão o tempo integral, como também em demais equipamentos municipais, com o auxílio de transporte para os alunos. As escolas que estão no projeto piloto foram escolhidas conforme o espaço, já que haverá mais alunos por um período, de acordo com os aparelhos de que dispõem ou porque já estavam adaptadas a receberem eventos e atividades extras. A expectativa é que a iniciativa se estenda às demais séries e unidades municipais, após os resultados da experiência de um ano.