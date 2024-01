Aumento do preço da gasolina deve acontecer em fevereiro

Um aumento no preço da gasolina e do diesel pode acontecer já no próximo mês, de acordo com funcionários de postos de combustíveis de Suzano. O DS foi a cinco postos da cidade para saber sobre a possibilidade de crescimento do valor.

Todos os postos consultados preferiram não se identificar, bem como os funcionários que conversaram com a reportagem.

Em um estabelecimento, localizado na rua Baruel, no centro, o aumento da gasolina deve mesmo acontecer no mês que vem. Enquanto isso, o diesel deve ter um acréscimo ainda esse mês. O motivo, segundo o funcionário, são os maiores impostos.

Um posto de gasolina na rua Antonio Marques Figueira, também no centro, seguiu a mesma linha, dizendo que o diesel deve aumentar primeiro, mas a gasolina também terá um preço maior. De acordo com o funcionário, o acréscimo deve ser de aproximadamente R$ 0,30 por litro.

Na mesma rua, um outro estabelecimento disse que ainda não foi avisado sobre um possível aumento próximo. “Ainda não fomos comunicados, nem de aumento da gasolina e nem do diesel. Pode ser que aumente, mas a gente ainda não foi avisado”, disse um funcionário. De acordo com ele, o último aumento nos preços faz meses.

Em outro posto de gasolina, localizado na rua Caboclos, na Vila Urupês, um funcionário também disse que não sabe sobre aumento, algo que não acontece “faz tempo”. “Faz bastante tempo que não aumenta. A gente não foi avisado de nada sobre aumento, a gente vê na TV, mas aqui não fomos comunicados de nada ainda”, diz.

Por fim, um funcionário de um estabelecimento localizado na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, na Vila Maluf, também disse que não sabe sobre o aumento. “Não sabemos de nada ainda, mas aqui nunca sobe o preço, só abaixa. Antes estava R$ 4,99, agora está R$ 4,88”, disse.

Preço

Até a semana passada, quando a ANP divulgou o último relatório (que é feito semanalmente) o preço médio da gasolina comum entre as cidades de Mogi, Suzano e Itaquá era de R$ 5,49 o litro.

O valor mais caro é de R$ 5,97 e o mais barato é de R$ 4,79, ambos valores em Mogi das Cruzes.

Em Suzano, foram quatro postos analisados e a gasolina comum é um dos mais utilizados. A ANP registra o valor mais alto de R$5,49. O menor preço registrado na cidade foi de R$ 4,79.

Agora, a gasolina comum em Itaquá entre os cinco postos analisados, o maior preço chega a R$ 5,79. O menor registrado em um dos postos chega a R$ 5,05.

Gasolina aditivada

A gasolina aditivada em Suzano não está com muita diferença de valor se comparado com a gasolina comum. Segundo a ANP, o maior valor foi registrado em R$5,79. Já o menor preço foi de R$ 4,99.

Etanol

O etanol é também um dos combustíveis mais utilizados entre os veículos devido seu preço mais em conta comparado a gasolina. Em Mogi, entre as três cidades, o menor preço registrado nesse combustível foi de R$2,89 por litro. Mas em alguns postos o preço mais alto é de R$ 3,57.

Em Suzano, o valor mais baixo chega a R$2,99. O valor mais alto na cidade é de R$3,39.