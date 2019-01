Aumento na tarifa de ônibus deixa passageiros insatisfeitos

O reajuste na tarifa de ônibus em Suzano, que entrou em vigor no domingo (20), já é motivo de insatisfação entre os passageiros. O valor da passagem passou de R$ 4,10 para R$ 4,40. A Prefeitura afirma que o reajuste foi feito baseado na inflação de 7,2581% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do período de dois anos (2017-2018) em que a cidade ficou sem aumento da tarifa.

Passageiros reclamam do aumento e apontam falhas no serviço. "O aumento é um verdadeiro abuso contra o cidadão suzanense. Ficamos horas no ponto esperando pelos ônibus e a condição das vias também é decepcionante", reclama José Maria, morador da Cidade Edson.

Segundo eles, o reajuste vai pesar no bolso de quem utiliza o transporte público todos os dias. Para a cabeleireira Isabel Sampaio, que vive no Jardim Varan, o reajuste não condiz com o serviço prestado. "Já fiquei mais de duas horas esperando pela chegada do ônibus, a situação é revoltante, fora que o valor da tarifa acaba afetando diretamente no bolso dos trabalhadores", afirma.

Há algumas semanas, representantes da concessionária de transporte público protocolaram a solicitação de reajuste para apreciação do governo municipal. A empresa alegou aumento de salário de funcionários (cobrador e motorista) em obediência aos sindicatos das categorias; do preço dos insumos, como óleo, pneus e demais peças dos veículos; do valor do combustível; e de outros itens que fazem parte da estrutura operacional do serviço prestado. Após negociação entre a Prefeitura e a concessionária do serviço no município, a passagem subiu de R$ 4,10 para R$ 4,40.

Para o desempregado Victor Antunes, o aumento da tarifa foi prejudicial. "Para quem usa os ônibus para ir a locais mais próximos, o valor se torna absurdo. Acredito que o aumento afetará a todos os moradores de maneira negativa. Fora que o serviço apresenta diversos problemas, como por exemplo, os motoristas que exercem função de cobradores, isso é um perigo", conta.

O aposentado Carlos Antonio, da região do Sesc, afirma que o preço cobrado irá prejudicar muito os trabalhadores locais.