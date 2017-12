Aumento na tarifa de trem não agrada passageiros em Suzano

Os passageiros que utilizam as linhas de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô de São Paulo, não ficaram satisfeitos com o aumento de 5,26% na tarifa básica proposto na tarde da última quinta-feira (27). De acordo com os usuários, o aumento só seria positivo se houvesse melhorias, como novas frotas de veículos, menor tempo de espera nas estações e mais trens circulando para diminuir a super lotação.

O aumento de R$ 0,20 vai afetar 220 mil usuários que utilizam a Linha-11 Coral, trecho Guaianases-Estudantes, todos os dias. Em Suzano, 30 mil passageiros irão desembolsar R$ 4. O novo valor entra em vigor no primeiro domingo do ano, dia 7 de janeiro.

O cuidador de idosos, Luiz Fernando, de 45 anos conta que o aumento só seria válido se a CPTM fizesse melhorias no transporte. "Eles poderiam usar esse dinheiro a mais para colocar uma frota nova de trens para tentar melhorar a lotação e diminuir o tempo dos trens", sugere.

A assistente de seguros, Cintia Medrado, de 29 anos, utiliza o transporte todos os dias. Ela trabalha em Pinheiros e desaprova o aumento. Para Cintia, o valor não acompanha a qualidade da condução. "Eu pego trem todos os dias, é super lotação todos os dias. Não tem qualidade no transporte".

Além da qualidade dos transportes, a distância e tempo das viagens também foi citado. O estudante universitário, João de Mari, de 20 anos destaca dois pontos sobre o aumento, o primeiro para quem utiliza o transporte todos os dias e o segundo para quem utiliza ocasionalmente.

"Para o trabalhador, que usa o transporte todos os dias, o aumento é muito abusivo porque não é todo mundo que tem vale transporte", explica. A diarista Jucileide Maria de Santana, de 50 anos, se desloca de Suzano para Mogi das Cruzes todos os dias para realizar sessão de quimioterapia. Por causa disso, ela utiliza um bilhete especial que isenta o pagamento da passagem. Porém, Jucileide precisa de uma acompanhante e por semana, desembolsa cerca de R$ 50 reais para a passagem. "Por causa do meu problema, eu não pago passagem", conta.