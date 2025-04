AutoCID: ferramenta inovadora aprimora consultas em pronto atendimento

A inteligência artificial (IA) segue se consolidando uma importante aliada na rotina de profissionais de saúde. Na Hapvida, maior empresa de saúde integrada da América Latina, a tecnologia está transformando positivamente o atendimento emergencial em suas unidades. Uma das principais inovações é o AutoCID, um sistema inteligente que auxilia médicos na classificação de doenças durante as consultas de urgência, otimizando o tempo de atendimento e melhorando a qualidade do cuidado prestado ao paciente.



Agilidade e precisão



O AutoCID analisa as informações de anamnese inseridas pelos médicos e sugere automaticamente os códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) condizentes ao quadro clínico descrito. Com isso, os profissionais de saúde conseguem economizar tempo, dedicando-se mais ao paciente e menos à busca manual pelos códigos médicos. De maneira estratégica e responsável, a decisão final sobre o diagnóstico passa pela expertise humana.



O sistema tem apresentado resultados promissores: em quase seis milhões de atendimentos realizados com o uso dessa tecnologia, a acurácia do AutoCID – ou seja, o quanto a ferramenta acerta – foi de 97,66% dos casos, o que demonstra a alta precisão da tecnologia no apoio à tomada de decisões.



Inovação e resultados



O uso do AutoCID representa um marco no Brasil. Trata-se do primeiro sistema de IA desse tipo implementado em larga escala em unidades de pronto atendimento. Kleber Linhares, vice-presidente de Tecnologia e Inovação da Hapvida, destaca que a novidade é um reflexo dos sólidos diferenciais da empresa, construídos ao longo de décadas. “A combinação da nossa vasta base de dados com a inteligência artificial nos permite prever cenários, apoiar o médico em decisões mais assertivas e, consequentemente, melhorar o atendimento aos pacientes”, afirma.



Cobertura nacional e aplicações diversificadas



A ferramenta está presente em cerca de 160 unidades de pronto atendimento da Hapvida, incluindo hospitais, centros médicos e unidades de emergência espalhadas por todo o Brasil. O AutoCID é utilizado em diversas especialidades, incluindo clínica geral, cirurgia geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia e oftalmologia, garantindo que a inovação beneficie uma ampla gama de atendimentos médicos.



Sobre a Hapvida



Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.



Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 88 hospitais, 77 prontos atendimentos, 341 clínicas médicas e 291 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.