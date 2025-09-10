Autocuidado emocional: como cultivar hábitos saudáveis para a mente?

"Seja mais gentil com você sempre". Essa é uma das principais dicas da psicóloga Irani Silva, da Hapvida, na conquista diária para o autocuidado emocional visando cultivar hábitos saudáveis para a mente

A profissional, que atua em Mogi das Cruzes (SP), explica que ansiedade, estresse e insônia estão entre os principais sintomas de quem precisa refletir sobre a rotina agitada do cotidiano buscando uma vida melhor. Para ela, reconhecer a capacidade de negar circunstâncias desconfortáveis está entre os segredos. “É preciso fazer um esforço diário para reconhecer os próprios limites. Tentar agradar a todos sempre não é saudável. Estabelecer relações de confiança dentro dos próprios limites é essencial para a mente”, diz a psicóloga.

O reconhecimento da sobrecarga também é caminho indicado para o cotidiano mais leve. Irani destaca que elaborar metas ao acordar, avaliar o desempenho do dia e programar, com base nesses acontecimentos, o período seguinte são uma base eficiente contra frustrações.

“Aprender a dizer 'não' nos liberta, aumentando a capacidade que se tem sobre as decisões”, ensina a profissional. Para ela, é possível se cobrar menos em todos os aspectos da vida e exercer meditação e exercícios de respiração por dez minutos diariamente, tornando a vida mais leve e produtiva.

Vale salientar que é sempre válida a procura por um profissional especializado para ajudar a resolver problemas que trazem incômodos emocionais ou de saúde mental.