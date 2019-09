Autoescolas são favoráveis às mudanças na emissão da CNH

A maioria das autoescolas de Suzano é favorável às mudanças para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Entre quatro escolas procuradas pela reportagem, três apoiam o projeto, alegando que vai agilizar o processo de emissão e o custo vai diminuir.

Para a diretora da autoescola Técnica, Tamara Saíd, as mudanças serão positivas para os alunos. Segundo ela, o processo para emitir a 1ª via da CNH ficará mais barato, mas reitera que fazer o simulador ajudava os instrutores a conhecerem seus alunos.

"Para os alunos é muito bom porque vai baratear o custo de emissão. Mas retirar o simulador não vejo como algo tão positivo, pois ele permitia aos instrutores conhecerem seus alunos. Ele ajuda o aluno a ter uma noção de como funciona", disse a diretora.

O projeto em questão entrou em vigor nessa semana, conforme reportagem na edição de terça do DS. O projeto prevê tirar a obrigatoriedade de fazer aulas no simulador, além de reduzir as horas das aulas práticas noturnas, o que reduz em uma aula no período da noite.

Sobre a redução das aulas noturnas, Tamara acredita que não terá tanto impacto. "Não vejo que vai mudar muito, talvez seja até melhor menos aulas a noite. Porque muitos alunos e instrutores treinavam em locais perigosos, e pelo horário estavam vulneráveis a assaltos ou outras situações perigosas".

Edno Pereira da Silva, diretor da autoescola Elantra, também acredita que as mudanças vão beneficiar mais os alunos. Conforme ele disse, o valor das aulas no simulador é de R$ 250,00.

"Para a emissão da 1ª via é válido essas mudanças. Todos vão poder economizar pelo menos R$ 250,00, que é o valor das aulas no simulador. Então acredito que a procura para tirar a CNH vai aumentar", afirmou Edno.

Ele ainda diz que a diminuição das aulas noturnas é benéfica, pois agiliza o processo de emissão do documento. "Aulas noturnas a mais ou a menos não vejo como ajudar mais o aluno. Ele vai adquirir prática apenas quando começar a andar no dia a dia".

A recepcionista e uma das responsáveis pela autoescola Braz Cubas, Adriana Almeida, também reitera das opiniões dos outros coordenadores.