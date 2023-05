Autores regionais movimentam EducaShow com debates, saraus e sessões de autógrafos

Uma movimentação intensa tomou conta do EducaShow na última semana. O evento, organizado pela Prefeitura de Suzano através da Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Cultura, reservou um espaço para os autores da região. O Estande dos Autores Regionais, com curadoria do Escritor Sacolinha recebeu cerca de 300 títulos de 60 escritores da Região do Alto Tietê. Esses livros foram comercializados durante todo o evento.

Com uma equipe formada por 5 pessoas, o estande gerou empregos e movimentou a economia criativa em torno do Livro e da Literatura.

Foram 900 livros vendidos e 29 artistas contratados.

O estande realizou 16 contações de histórias, 8 palestras para o público infantil, 6 rodas de conversas, 3 saraus e 32 sessões de autógrafos.

As atividades tiveram início na terça-feira (25 de abril) às 8h30 e encerraram-se às 20h deste domingo (30 de abril).

Ao todo o estande recebeu um público estimado em 6 mil pessoas.

Na avaliação do curador do estande, o escritor Sacolinha, a movimentação no local superou as expectativas e mostrou como as ações em torno do livro são necessárias e urgentes:

“Durante a maior parte da semana havia outros grandes eventos ocorrendo no parque, mas em nenhum momento o espaço do EducaShow ficou esvaziado. Inclusive o estande dos autores regionais teve uma participação intensa da população, ora adquirindo livros, ora participando das atividades que ocorreram dentro do espaço”, informou.

Os autores Rodrigo Santos e Katleen Xavier, também tiveram suas expectativas superadas:

“Participei do evento Educashow como autora, no estande de autores regionais e posso dizer que foi maravilhoso viver essa experiência na minha cidade. Me senti muito acolhida e valorizada diante de tantas ações voltadas para o nosso trabalho”, afirma Katleen.

“Para mim foi um privilégio participar desta experiência de interação com o público e com autores. As atividades do estande proporcionaram reflexões importantes sobre o caminho da literatura no Alto Tietê nos próximos anos”, disse Rodrigo.

Quando perguntado para os autores e público presentes no evento, todos são unânimes no desejo de que o evento ocorra novamente no ano que vem.

O escritor Sacolinha já tem em mente ideias para a realização da próxima edição do evento. Essas ideias serão encaminhadas para a secretaria de educação e têm a intenção de contribuir para a ampliação e melhoria do evento.