Autoridades e acadêmicos marcam abertura do 'Suzano do Amanhã + 5'

O seminário “Suzano do Amanhã + 5”, voltado para o diálogo acerca dos avanços da cidade e da futura revisão do Plano Diretor (lei complementar nº 312/2017), teve início na manhã desta segunda-feira (07/08) com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, de autoridades estaduais e municipais, além de profissionais de referência em nível nacional e internacional. O evento, que está sendo realizado no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Sales, n. 884 – Centro) chega ao seu segundo e último dia nesta terça-feira (08/08).

Ao longo do dia, o chefe do Poder Executivo suzanense recebeu diversos nomes que abrilhantaram o diálogo em relação ao caminho do município rumo ao seu centenário, incluindo o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marco Túlio de Castro Vasconcelos, e a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da instituição (FAU-MACK), Angélica Benatti Alvim. A instituição de ensino é uma das parceiras da prefeitura na organização do seminário, que ainda conta com apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-SP), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) e da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (Aeaas), além do patrocínio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), das empresas Eicon/Inmov, Sousa Araújo, Citlog Suzano e Imagem, distribuidora oficial do software Esri no Brasil.

A abertura oficial do evento, liderada pelo secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, contou com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; com o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto; com o conselheiro do Crea-SP, Joni Matos Incheglu; com a coordenadora da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de São Paulo, Mônica Antônia Viana; e com o presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha.

Durante o dia, diversos profissionais de renome internacional cederam sua expertise aos presentes, contribuindo para as conversas acerca do desenvolvimento da cidade. A exemplo, o grego Andreas Matzarakis, diretor do Centro de Investigação de Biometeorologia Humana do Serviço Meteorológico Alemão e professor extraordinário da Universidade de Friburgo, palestrou acerca do impacto das mudanças climáticas no meio urbano. Toda a sua fala contou com tradução simultânea, conferindo acessibilidade plena aos presentes.

Outros destaques do painel inaugural foram a coordenadora da Assessoria Técnica em Mudanças Climáticas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Laura Lúcia Vieira Ceneviva, e os professores da FAU-MACK, incluindo Loyde Vieira de Abreu-Harbich, Matheus de Vasconcelos Casimiro, Pérola Felipette Brocaneli e Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, esta última sendo ainda diretora de Planejamento Territorial de Suzano.

Para Vieira, a presença de nomes conceituados do meio é um importante aporte para a elaboração de novos projetos e da atualização do Plano Diretor suzanense. “Estamos falando de verdadeiras referências que, além de palestrar sobre temas fundamentais, também estão conferindo sua visão sobre a cidade nas conversas que promovemos durante as pausas entre um painel e outro. Já tivemos ganhos importantes e, neste último dia, esperamos ainda mais oportunidades”, comentou.

Ashiuchi destacou o fato de que planejar o futuro do município é um meio de garantir a continuidade do crescimento de Suzano. “Um grupo de pessoas e gestores pode ser provisório, mas a vida e o progresso de uma cidade como a nossa é algo que perdurará por décadas. Completaremos cem anos da emancipação político-administrativa em breve e, desde lá atrás, muito já foi feito, porém devemos continuar nos trilhos do avanço. Nosso objetivo é ter uma cidade referência, e este seminário é uma prova dessa ambição”, relatou.

Presentes

Ao longo do dia, diversas autoridades acompanharam os debates no Mirambava. Entre eles, estiveram os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Leandro Bassini (Educação), Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e Cintia Lira (Administração), além do chefe de Gabinete e secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e dos vereadores Rogério Castilho e Gerice Lione.

Também marcaram presença a diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva; a presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico (Compac), Cind Octaviano; o secretário de Planejamento Urbano de Itaquaquecetuba, Alexandre Feijó; a diretora de Regularização Fundiária de Salesópolis, Natasha Franco; o diretor da empresa Solar Prime, Guilherme Toshio; a gerente de Manutenção de Esgotos da Sabesp, Carolina Queiróz; a coordenadora regional do CAU-SP, Simone Ikeda; o pesquisador da Mackenzie, Marcio Fontão; o presidente do Rotaract, Alisson Brum; e a gerente de projetos da Image, Luciane Avelísio.

Segundo dia

Nesta terça-feira, o foco estará voltado para as emergências sociais que podem ser solucionadas por meio de novas vertentes aplicáveis no desenvolvimento urbano do município. A primeira-dama Larissa Ashiuchi fará a abertura do painel para explicar o trabalho feito na cidade em prol da equidade social, ao passo que o secretário Bassini trará a temática “Educação e Primeira Infância em Suzano” de forma complementar.

Ao longo do dia, a professora Zaida Muxí Martínez, da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, da Universidade Politécnica da Catalunha (ETSAB-UPC), discutirá o tema “Urbanismo e Gênero”, ao passo que, posteriormente, o doutor em arquitetura e professor da mesma instituição, Josep Maria Montaner, vai liderar o painel “Habitação e o Modelo de Barcelona”. Por sua vez, o professor e membro honorário da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (OMEP), Vital Didonet, abordará a atenção às demandas voltadas para crianças na progressão municipal.

Mais tarde, os professores Rodrigo Mindlin Loeb, Renata Fragoso Coradin e Ana Gabriela Godinho Lima, todos da FAU-MACK, também integrarão o segundo dia de conferência, cujo painel de encerramento será dedicado ao futuro do Plano Diretor, encerrando as discussões com ponderações e um levantamento acerca das possibilidades encontradas em prol do crescimento sustentável nos próximos anos, o que inclui o centenário de Suzano, em 2049. Mais informações podem ser encontradas no site suzano.sp.gov.br/suzano-do-amanha.