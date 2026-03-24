Autoridades municipais participam da cerimônia de 50 anos da OAB Suzano

Autoridades da Prefeitura de Suzano participaram, nesta segunda-feira (23/03), da cerimônia de 50 anos de criação da 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da cidade, que foi realizada na sede do órgão e reuniu personalidades políticas e da advocacia local.

Além da comemoração, a diretoria, representada pelo presidente Fabrício Cicone Tsutsui, concedeu láureas a 47 advogados-diretores que contribuíram com a entidade ao longo de cinco décadas. A cerimônia também ficou marcada por uma homenagem especial aos 12 profissionais que presidiram a subseção neste período.

Entre os representantes do Executivo compareceram o vice-prefeito de Suzano, Said Raful, que representou o prefeito Pedro Ishi; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi; os secretários municipais Alex Santos (Governo), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Cintia Lira (Administração), André Chiang (Meio Ambiente) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); o controlador geral do município, César Braga; e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.

A primeira-dama destacou os trabalhos da categoria nesses 50 anos da OAB em Suzano. “Os advogados são profissionais de extrema importância para a nossa sociedade e a OAB veio para coroar a profissão. Estar na comemoração de 50 anos da entidade é motivo de muito orgulho para mim. Em nome do presidente Fabrício Tsutsui, quero parabenizar todos os advogados do nosso município”, disse Déborah.

Já o vice-prefeito compartilhou das mesmas opiniões e falou sobre a relevância da advocacia, ressaltando seu papel fundamental na história de Suzano. “Celebrar a tradição e a trajetória desta importante entidade, que tanto contribui com a cidade, é motivo de grande alegria para todos nós, especialmente por contarmos com profissionais tão dedicados, que fazem a diferença no dia a dia. Em nome do prefeito Pedro Ishi, deixo os parabéns à diretoria e a todos que se dedicam à OAB”, afirmou Said.

Outras autoridades também compareceram ao evento, como o juiz de Direito Richard Jamberg; o secretário de Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; o 4º presidente da OAB Suzano, Juvenal Antônio da Silva; a diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Solange Amorim Toledo; e a conselheira da OAB estadual Patrícia Braga.