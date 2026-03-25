Autoridades municipais prestigiam posse da diretoria da ACE e do CMEC 

O vice-prefeito Said Raful participou, nesta quarta-feira (25/03), da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC). O evento marcou oficialmente o início da gestão 2026–2028 das entidades e reuniu autoridades municipais, representantes do comércio e lideranças institucionais.

A solenidade contou com as presenças do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; do secretário de Meio Ambiente, André Chiang; da secretária de Administração, Cintia Lira; do controlador geral do município, César Braga; do presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; e do vereador Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro. Também participaram empresários, associados e convidados ligados ao setor produtivo local.

A cerimônia teve a apresentação oficial dos componentes, formalizando a transição das gestões anteriores. Encerraram seus mandatos Rodrigo Guarizo, na presidência da ACE, e Priscila Rossini, à frente do CMEC. Na nova composição, Cristiano Homan assumiu a presidência da ACE, tendo Rodrigo Guarizo como primeiro vice-presidente e Neder Romanos como segundo vice-presidente, enquanto Ingrid Lacerda passou a presidir o CMEC, com Priscila Rossini como vice-presidente, para o biênio 2026–2028.

A programação também apresentou a composição da nova diretoria executiva da ACE Suzano, que contará com Enio Marcos Pizzolato como primeiro secretário, ao lado de Ermelinda Siqueira, como segunda secretária. Na Diretoria Financeira, Rogério Hermínio atuará com Luiz Carlos Renzi, enquanto Priscila Rossini seguirá na Diretoria de Marketing.

A composição também inclui Marcelo Rogério na Diretoria de Relações Públicas, Ednílson Bezerra em Ações Sociais, Gilberto Quarelli no Patrimônio, Carlos Trevisan Jr. no Jurídico e Nazih Youssef Franciss na Diretoria de Empreendedorismo. Já o Conselho Deliberativo terá a continuidade de parte de seus membros e a chegada de novos integrantes, ampliando a representação da entidade para o novo mandato.

Ao longo do evento, também foram realizados pronunciamentos institucionais e homenagens aos ex-dirigentes, destacando as ações desenvolvidas durante as últimas gestões. A nova diretoria apresentou as primeiras diretrizes de atuação, com foco na continuidade das atividades das entidades e na organização de ações voltadas ao comércio local.

O encontro também serviu como espaço de integração entre representantes do poder público, empresários e lideranças, promovendo a troca de experiências e o alinhamento de iniciativas entre os diferentes setores presentes.

Para o vice-prefeito, a posse representa a continuidade do trabalho desenvolvido pelas entidades e o fortalecimento da atuação conjunta com o setor produtivo. “É um momento importante para reconhecer o trabalho que foi realizado e dar início a um novo ciclo. A ACE e o CMEC têm um papel muito ativo na cidade, e a nova diretoria chega com a responsabilidade de dar sequência a esse trabalho, mantendo esse diálogo próximo com os empresários e com quem empreende em Suzano”, destacou Said Raful.