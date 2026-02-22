Autuações da Vigilância Sanitária de Suzano crescem 13,2% em 2025

O número de autuações da Vigilância Sanitária em Suzano cresceu 13,2% ao longo de 2025, se comparado ao mesmo período do ano anterior. No ano passado, o órgão realizou 394 autuações. Em 2024, foram 348. As informações são da Prefeitura de Suzano.

A quantidade de fiscalizações realizadas também aumentou, saindo de 1.331 em 2024 para 1.534 no ano passado. Os números significam um aumento de 15,2% de um período para o outro. No início de 2026, o órgão realizou 45 autuações e 169 inspeções.

Todos os estabelecimentos da cidade estão sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária. Apesar disso, o setor de alimentos, como restaurantes, mercados, açougues e padarias, recebe a maior atenção, já que lida diretamente com a manipulação e comercialização de produtos destinados ao consumo da população. De acordo com a Prefeitura, também é a área que recebe o maior número de denúncias.

A administração reforçou que o trabalho da Vigilância Sanitária é essencial para a proteção da saúde pública, atuando na prevenção de riscos sanitários e na garantia de condições adequadas de funcionamento dos estabelecimentos, promovendo segurança e qualidade de vida à população.

As denúncias podem ser realizadas no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, pelo telefone 0800 774 2007 ou presencialmente na rua Baruel, 126.