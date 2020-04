Auxílio Emergencial: agências da Caixa registram filas em Suzano

As agências da Caixa Econômica Federal de Suzano registraram longas filas na manhã de ontem. Novamente, dezenas de pessoas ignoraram as recomendações do Ministério da Saúde e foram para as portas das agências - muitas sem máscara - para tentar receber o Auxílio Emergencial de R$ 600.

Nas redes sociais, muitos têm reclamado da demora na aprovação do benefício e criticado o aplicativo Caixa Tem, usado para acessar as contas digitais criadas pelo banco para depositar o auxílio para informais. Em diversos casos, a situação encontra-se "em análise" há mais de uma semana.

Além disso, os beneficiários que recebem valor abaixo de R$ 600 de Bolsa Família e se enquadram nos critérios exigidos pelo Ministério da Saúde, tiveram o benefício substituído temporariamente pelo Auxílio Emergencial. Eles começaram a receber pela mesma conta do programa no último dia 16.

Isso fez com que muitas pessoas que recebem o Bolsa Família se dirigissem até as agências. Os demais beneficiários do Auxílio Emergencial estão impedidos de realizarem saques do valor neste momento, para evitar um fluxo maior ainda de pessoas no banco.

Números atualizados

Segundo a última atualização da Caixa Econômica, realizada ontem às 14 horas, 33,2 milhões de cidadãos inscritos no Cadastro Único, Bolsa Família, aplicativo Auxílio Emergencial ou site, já foram beneficiados com o auxílio no Brasil, totalizando R$ 23,5 bilhões creditados.

Foram realizados 57,2 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial (usado por cidadãos que não estão no Cadastro Único ou Bolsa Família) e 37,2 milhões do aplicativo Caixa Tem (usado para movimentar as contas digitais).

O site da Caixa recebeu 275,4 milhões de visitas, enquanto a Central 111 recebeu 65,1 milhões de ligações.

Recuo

O Ministério da Cidadania publicou uma nota à imprensa em seu site, alegando que não conseguirá antecipar a segunda parcela do Auxílio Emergencial por conta de "fatores legais e orçamentários" e "pelo alto número de requerentes que ainda estão em análise".

A decisão havia sido divulgada pela Caixa na última segunda-feira, 20, e estava prevista para iniciar ontem para quem já recebeu a primeira parcela. No entanto, o Ministério diz que quer "completar o atendimento da primeira parcela", para assim, anunciar o calendário de pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial no mês de maio.