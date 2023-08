Auxílio-inclusão à pessoa com deficiência atende três na região

O Alto Tietê tem três beneficiários do auxílio-inclusão para pessoas com deficiência, conforme levantamento solicitado pelo DS ao Ministério do Desenvolvimento Social.

Os dados indicam dois beneficiários em Suzano e um em Ferraz. Os de Suzano conseguiram o benefício em março deste ano e setembro de 2022. Enquanto o de Ferraz tem o direito desde novembro de 2021. As demais cidades não têm nenhum beneficiário com deficiência do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) que recebam o Auxílio-Inclusão. O valor do auxílio-inclusão é baseado no valor pago do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Atualmente o BPC está em R$ 1.212.

Para quem

O auxílio-inclusão é destinado à pessoa com deficiência beneficiária do BPC que tenha remuneração limitada a 2 (dois) salários-mínimos e que se enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. É necessário que o benefício (BPC) esteja ativo (sendo suspenso por ingresso/retorno à atividade remunerada no momento da concessão) ou ainda que esteja suspenso ou cessado nos últimos 5 anos imediatamente anteriores ao início da atividade remunerada. Elas receberão o auxílio-inclusão enquanto estiverem empregadas.

Interrupção

O governo federal alerta para o cancelamento do pagamento do auxílio-inclusão na hipótese de o beneficiário deixar de atender aos critérios de manutenção do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) ou deixar de atender aos critérios de concessão do auxílio-inclusão, como por exemplo, aumento salarial acima de 2 (dois) salários-mínimos. Os documentos com informações relacionados ao Auxílio-Inclusão podem ser acessados no portal do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) por meio do endereço: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/beneficios-assistenciais/auxilio-inclusao/auxilio-inclusao