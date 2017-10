Avenida Francisco Marengo será recuperada; obra tem custo de R$ 1,5 milhão

A Avenida Francisco Marengo vai receber serviços de recapeamento em três trechos específicos. A via é a principal ligação com a Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, e a Estrada do Pinheirinho e a obra é uma reivindicação antiga de motoristas e moradores do local. O investimento para as obras é de R$ 1,5 milhão. O dinheiro será liberado por meio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), do governo do Estado. A previsão é de que os trabalhos sejam executados no início do próximo ano.

A assinatura do convênio para liberação do dinheiro aconteceu ontem no Palácio dos Bandeirantes. A primeira fase das obras vai contemplar um trecho de 2,2 quilômetros da Francisco Marengo - da ponte do Rio Tietê até o trevo da Avenida Katsutoshi Naito. A outra parte beneficiada é a que compreende a via na altura da Avenida Jaguari até a Avenida Washington Luiz. Já o último trecho é da Rua Rosa Umehara até a rotatória da Rua Guilherme Garijo. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em até oito meses.

O convênio foi assinado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), em evento com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Também participaram o deputado estadual André do Prado (PR), secretários municipais e os vereadores André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola; Gerice Lione (PR), Marco Antonio dos Santos(PTB), o Maizena, e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van. "A assinatura deste convênio representa o nosso cuidado em recuperar não só a infraestrutura do município, mas a dignidade da população. Demonstra também a atenção que o governador Geraldo Alckmin está tendo conosco. Agradeço o apoio do deputado André do Prado, que nos ajudou no resgate desse convênio, além de todos os secretários e vereadores que contribuíram para que o recapeamento da Francisco Marengo se tornasse realidade", disse Ashiuchi.

A próxima etapa, após a assinatura do convênio, é a abertura do processo de licitação, visando à contratação da empresa que ficará responsável pelas intervenções. O projeto prevê a correção de bocas de lobo e de sarjetas, além da execução dos serviços de fresagem e a aplicação da massa asfáltica.

"Essa é uma obra de infraestrutura urbana fundamental para todos aqueles do Rio Abaixo que utilizam diariamente essa avenida, que liga a Região Norte ao Centro de Suzano. Estamos muito felizes por mais esta conquista, e esperamos, por meio de demais investimentos que vão beneficiar a cidade, finalizar os trechos restantes", complementou. André do Prado lembrou que o recapeamento asfáltico da Francisco Marengo "quase foi perdido". "Após muito trabalho, conseguimos sensibilizar o Estado, para que houvesse a retomada dessa obra e a liberação desse recurso, que estava praticamente perdido”.