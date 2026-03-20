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Jornal Diário de Suzano - 20/03/2026
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Cidades

Avenida Brasil será interditada na próxima quarta-feira para obras do Complexo Viário

Interdição acontece das 9 às 16 horas, na altura do número 1.300

20 março 2026 - 19h00Por Da reportagem local
Durante as atividades será implantado um desvio pelas ruas do entornoDurante as atividades será implantado um desvio pelas ruas do entorno - (Foto: Divulgação/SPMar )

A concessionária SPMar realizará, na próxima quarta-feira (25), das 9 às 16 horas, a interdição da Avenida Brasil, na altura do número 1.300, para o içamentos de quatro vigas da obra do Complexo de Alças do Alto Tietê.

Cada ação de içamento de viga terá duração média de 15 minutos. A medida de interdição é necessária para garantir a segurança dos motoristas durante a operação.

Durante as atividades será implantado um desvio pelas ruas do entorno, de forma a assegurar a fluidez do tráfego e minimizar transtornos aos usuários.

A ação conta com o apoio das Prefeituras de Suzano e Poá, além da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de ambas as cidades.

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