Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 23 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Trânsito

Avenida Brasil terá interdições para obra do Rodoanel nesta quarta-feira

Ao longo do dia (25), via ficará fechada em quatro períodos de 15 minutos; alternativa para os dois sentidos é o desvio pela avenida Conde de Monte Cristo e rua Turmalina

23 março 2026 - 12h33Por de Suzano
Avenida Brasil terá interdições para obra do Rodoanel nesta quarta-feiraAvenida Brasil terá interdições para obra do Rodoanel nesta quarta-feira - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promoverá interdições temporárias na avenida Brasil nesta quarta-feira (25) para viabilizar serviços referentes às obras que estão ocorrendo no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021). Ao longo do dia, a via ficará fechada em quatro períodos de 15 minutos nos dois sentidos, entre 9 e 16 horas.

A rota alternativa para quem segue em direção a Poá e também para quem trafega sentido Suzano é o itinerário composto pela avenida Conde de Monte Cristo e rua Turmalina, em Suzano, e também pela avenida Brasil, avenida Duque de Caxias e rua Sete de Setembro, em Poá. Os agentes de trânsito estarão no local para garantir as orientações aos motoristas e o desvio será sinalizado com faixas ao longo do seu percurso.

A intervenção será necessária porque a concessionária SPMar, responsável pela construção do Complexo Viário do Alto Tietê, irá erguer quatro vigas sobre a avenida Brasil justamente na altura deste trecho do Rodoanel, que passará a contar com alças de saída para Suzano, conforme oficializado pelo governo estadual em abril do ano passado.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que o desvio ocorrerá apenas no momento em que estiver sendo feito o trabalho na via. “Reforçamos que é uma interdição temporária, durante o dia, para que possamos permitir o avanço desta grande obra que está acontecendo em nossa cidade. Estaremos atuantes no local para garantir todo o suporte aos motoristas”, declarou o titular da pasta.

O projeto que está em execução proporcionará três acessos distintos para a cidade e garantirá  o maior pacote de investimentos em infraestrutura viária já destinado à cidade, com R$ 600 milhões em recursos estaduais e previsão de conclusão até 2027. A expectativa é de geração de cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, além de impacto positivo para mais de 1,6 milhão de pessoas em toda a região.

As intervenções incluem a ligação das alças com a rua Norma Favale, a avenida Brasil, a avenida Paul Percy Harris e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), além da criação de uma nova via paralela à rua Norma Favale para facilitar o fluxo entre entradas e saídas. O projeto também contempla a requalificação de importantes corredores, como a rua Jossei Toda, a rua Tarquinio Favale e a avenida Paul Percy Harris, além de melhorias na sinalização do viaduto Ryu Mizuno e da avenida Jorge Bei Maluf.

O prefeito Pedro Ishi destacou que as obras marcam uma virada definitiva para o desenvolvimento da cidade. “Suzano entra em um novo patamar a partir deste momento. Estamos falando de um investimento que transforma a mobilidade, atrai empresas, gera empregos e melhora a qualidade de vida da nossa população. As intervenções vão provocar algumas mudanças temporárias no trânsito, mas é tudo por um bem maior, que beneficiará a cidade e toda a região”, ressaltou o chefe do Executivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Rodoviária Federal apreende aves silvestres transportadas irregularmente na Dutra, em Arujá
Polícia

Polícia Rodoviária Federal apreende aves silvestres transportadas irregularmente na Dutra, em Arujá

Rodrigo Ashiuchi cumpre agendas na região noroeste e fortalece laços com comunidade nipo-brasileira
Cidades

Rodrigo Ashiuchi cumpre agendas na região noroeste e fortalece laços com comunidade nipo-brasileira

Conjunto Baruel é declarado patrimônio cultural de Suzano
Cidades

Conjunto Baruel é declarado patrimônio cultural de Suzano

Trajetória do deputado José Candido é retratada em livro
Cidades

Trajetória do deputado José Candido é retratada em livro

GCMs apreendem quase 1 tonelada de drogas em 2025
Cidades

GCMs apreendem quase 1 tonelada de drogas em 2025

OAB de Suzano alerta para 'golpe do falso advogado' e orienta clientes
Cidades

OAB de Suzano alerta para 'golpe do falso advogado' e orienta clientes