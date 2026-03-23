Avenida Brasil terá interdições para obra do Rodoanel nesta quarta-feira

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promoverá interdições temporárias na avenida Brasil nesta quarta-feira (25) para viabilizar serviços referentes às obras que estão ocorrendo no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021). Ao longo do dia, a via ficará fechada em quatro períodos de 15 minutos nos dois sentidos, entre 9 e 16 horas.

A rota alternativa para quem segue em direção a Poá e também para quem trafega sentido Suzano é o itinerário composto pela avenida Conde de Monte Cristo e rua Turmalina, em Suzano, e também pela avenida Brasil, avenida Duque de Caxias e rua Sete de Setembro, em Poá. Os agentes de trânsito estarão no local para garantir as orientações aos motoristas e o desvio será sinalizado com faixas ao longo do seu percurso.

A intervenção será necessária porque a concessionária SPMar, responsável pela construção do Complexo Viário do Alto Tietê, irá erguer quatro vigas sobre a avenida Brasil justamente na altura deste trecho do Rodoanel, que passará a contar com alças de saída para Suzano, conforme oficializado pelo governo estadual em abril do ano passado.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que o desvio ocorrerá apenas no momento em que estiver sendo feito o trabalho na via. “Reforçamos que é uma interdição temporária, durante o dia, para que possamos permitir o avanço desta grande obra que está acontecendo em nossa cidade. Estaremos atuantes no local para garantir todo o suporte aos motoristas”, declarou o titular da pasta.

O projeto que está em execução proporcionará três acessos distintos para a cidade e garantirá o maior pacote de investimentos em infraestrutura viária já destinado à cidade, com R$ 600 milhões em recursos estaduais e previsão de conclusão até 2027. A expectativa é de geração de cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, além de impacto positivo para mais de 1,6 milhão de pessoas em toda a região.

As intervenções incluem a ligação das alças com a rua Norma Favale, a avenida Brasil, a avenida Paul Percy Harris e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), além da criação de uma nova via paralela à rua Norma Favale para facilitar o fluxo entre entradas e saídas. O projeto também contempla a requalificação de importantes corredores, como a rua Jossei Toda, a rua Tarquinio Favale e a avenida Paul Percy Harris, além de melhorias na sinalização do viaduto Ryu Mizuno e da avenida Jorge Bei Maluf.

O prefeito Pedro Ishi destacou que as obras marcam uma virada definitiva para o desenvolvimento da cidade. “Suzano entra em um novo patamar a partir deste momento. Estamos falando de um investimento que transforma a mobilidade, atrai empresas, gera empregos e melhora a qualidade de vida da nossa população. As intervenções vão provocar algumas mudanças temporárias no trânsito, mas é tudo por um bem maior, que beneficiará a cidade e toda a região”, ressaltou o chefe do Executivo.