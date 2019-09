Avenida Brasil vai receber mais de R$ 1 mi em emendas

O Governo do Estado liberou mais R$ 1 milhão através de emenda parlamentar de autoria do deputado Estevam Galvão para as obras de pavimentação da avenida Brasil, em Suzano. No total, serão investidos R$ 4 milhões na obra.

A confirmação foi feita pela Casa Civil estadual na última semana. Sob número 2019.030.058-0, a emenda já está disponível para a Prefeitura Municipal entregar a documentação. “Liberamos inicialmente R$ 1 milhão e este é o segundo milhão para as obras da avenida Brasil, conforme anúncio recente que fiz ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi. Ainda neste ano vamos destinar o restante dos recursos para a realização completa da obra”, garantiu o deputado Estevam.

O deputado explica que os recursos estarão disponíveis para a cidade logo após a entrega dos documentos solicitados pelo Estado. “A Prefeitura foi notificada na última semana para entrega de documentos e já entregou a documentação referente a primeira fase de obras. É um investimento importante e aguardado há muito tempo pela população”, considerou.

Nos últimos dias a Prefeitura Municipal assinou convênio com a Agência Desenvolve São Paulo para aquisição de maquinário. Os valores chegam a R$ 3,3 milhões.

Além disso, Estevam pleiteia junto ao governo estadual a liberação de R$ 4 milhões para obras de infraestrutura urbana na cidade. Os investimentos serão destinados através do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento). “Ainda teremos mais boas notícias pela frente”, adiantou o deputado.