Avenida Francisco Marengo e corredor de ônibus recebem melhorias

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos deu início neste fim de semana a trabalhos de melhorias na pavimentação da região norte de Suzano. Destaque para a segunda e última fase da avenida Francisco Marengo, na altura do Jardim Santa Inês. Também houve cascalhamento e nivelamento em ruas do bairro Chácaras Méa.

De acordo com a pasta, no último sábado (7), a equipe iniciou as intervenções da segunda fase da avenida Francisco Marengo. Os trabalhos eram referentes à adequação do trevo localizado em frente à Kimberly Clark e ao conserto de guias e sarjetas do local, em parceria com a empresa. A previsão é de que a via comece a receber a nova pavimentação nesta quarta-feira (11). Para isso, neste início de semana as equipes preparam o trecho com o serviço de fresagem.

“Após esta etapa, acreditamos que em cinco dias a pavimentação esteja concluída com o novo asfalto. Somada à primeira fase que foi o trevo do Dona Benta, vamos ter um novo complexo viário que vai oferecer mobilidade e segurança ainda maiores aos milhares de motoristas que passam por aqui diariamente”, disse o prefeito Rodrigo Ashiuchi.



Também no último sábado (7), ruas de terra do bairro Chácaras Mea começaram a receber nivelamento e cascalhamento pela equipe da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Os trabalhos contemplam o corredor de ônibus local, formado pelas ruas Rosa Umehara Manabe, Saburo Manabe e 12 e pela estrada Portão do Honda.