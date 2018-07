Avenida João Batista Fitipaldi ficará parcialmente interditada para obras

A avenida Vereador João Batista Fitipaldi ficará parcialmente interditada a partir das 6 horas de amanhã. A medida a ser tomada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano tem como causa uma obra que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) iniciará no local. A interdição ocorrerá na pista sentido centro-bairro no trecho compreendido entre a entrada da empresa NSK e a rua Coronel Souza Franco, na Vila Maluf, e deve durar até 6 de agosto, data prevista para o término dos trabalhos da empresa estadual.

De acordo com a pasta, outras medidas terão de ser tomadas. A principal delas é o desvio do tráfego de veículos para pista bairro-centro, que irá operar em mão dupla de direção e com o estacionamento e parada proibidos da rua Norberto da Silva até a rua Salvador Rugiero, exceto veículos do transporte coletivo nos pontos sinalizados.

A recomendação da secretaria é evitar, se possível, a avenida até o começo do mês que vem. Uma das alternativas é utilizar a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) e, após a divisa com Poá, acessar a estrada Padre Eustáquio e na sequência a avenida Miguel Badra. No sentido contrário a opção também é válida. O secretário José Alves Pinheiro Neto destacou que faixas de alerta estão sendo instaladas para informar os motoristas sobre as intervenções. "Naquele trecho há um problema antigo de afundamento de pista”, explicou o chefe da pasta.