Avenida Miguel Badra começa a receber revitalização asfáltica

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano deu início à revitalização asfáltica parcial da avenida Miguel Badra, no bairro Cidade Miguel Badra, neste fim de semana. O mesmo trabalho também ocorrerá em um trecho da avenida Katsutoshi Naito, no Sesc. O prefeito Rodrigo Ashiuchi vistoriou as obras no último domingo (7) ao lado do chefe da pasta, Samuel Oliveira, e do vereador Marcos Antonio dos Santos.

As equipes iniciaram o trabalho de fresagem do asfalto para que em seguida seja aplicada a nova pavimentação. No total, a revitalização nas duas vias chega a 3,8 mil metros de extensão.

“Trata-se de um trabalho muito importante para a população, pois irá abranger uma das entradas da cidade, beneficiando não só o Miguel Badra como também as regiões do Boa Vista e do Sesc. A previsão é de que a manutenção asfáltica seja concluída em 30 dias”, ressaltou Oliveira.

“Esta é uma obra bastante esperada por todos os moradores. Assim como outras melhorias que já estão em andamento, vai beneficiar milhares de pedestres e motoristas que passam pelo trecho diariamente com muito mais segurança e qualidade de vida”, disse o chefe do Executivo.

Além disso, os moradores do Miguel Badra também vão ganhar uma nova pista de caminhada. A implantação já está ocorrendo na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino e na rua Jesusa Sanches Pricevicius, em uma extensão de mais de três quilômetros e deve ser entregue em agosto. Haverá ainda manutenção da iluminação pública e zeladoria no bairro.