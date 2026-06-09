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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Cidades

Avenida Roberto Simonsen recebe 100 mil veículos nos primeiros 70 dias do novo trecho

Abertura do prolongamento da via resultou em uma reorganização do fluxo na região central ao garantir um novo eixo de deslocamento para quem chega e sai da região da Casa Branca 

09 junho 2026 - 17h23Por De Suzano
Abertura do prolongamento da via resultou em uma reorganização do fluxo na região centralAbertura do prolongamento da via resultou em uma reorganização do fluxo na região central - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O movimento registrado no trecho novo da avenida Senador Roberto Simonsen, que foi inaugurado no dia do 77º aniverśario de emancipação político-administrativa de Suzano, em 2 de abril, fez jus à expectativa que se formou em torno do projeto e justificou os esforços que foram empenhados desde 2017, com as gestões do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e do atual prefeito Pedro Ishi.

Nesta quinta-feira (11/06), o prolongamento da via completa 70 dias e neste período já foi registrada a circulação de 100 mil veículos. Os números foram contabilizados pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que verificou o tráfego de aproximadamente 1,5 mil veículos por dia e cerca de 10 mil por semana. 

A procura por este acesso faz sentido quando se observa as novas possibilidades de deslocamento que foram proporcionadas a partir da conexão que foi criada desde as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, até as estradas dos Fernandes e Santa Mônica e a rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa.

A extensão da Roberto Simonsen ainda diminuiu o fluxo nas vias paralelas que eram alternativas para os moradores que trafegavam neste eixo, como as avenidas Armando Salles de Oliveira e Antônio Marques Figueira e as ruas Nove de Julho, General Francisco Glicério e Benjamin Constant. 

Os munícipes também passaram a optar por este novo caminho que foi aberto porque perceberam a diminuição do tempo de deslocamento entre a região da Casa Branca e os equipamentos da cidade localizados no Jardim Imperador, como o Parque Municipal Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o Centro Universitário Piaget (UniPiaget), o Instituto Federal de Educação, CIência e Tecnologia (IFSP) e a recém-inaugurada Faculdade de Tecnologia (Fatec).

No direção destas estruturas, também estão localizadas outras vias estratégicas para entrada e saída do município, como a avenida Brasil, que dá acesso para as cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos, e a rua Doutor Prudente de Moraes, que liga ao município de Mogi das Cruzes.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pasta tem atestado, por meio dos números, a importância do trecho novo da via. “A avenida Roberto Simonsen se tornou ainda mais relevante para a cidade com o prolongamento que foi proporcionado. O movimento que já estamos registrando mostra que essa obra realmente atendeu às expectativas que foram criadas”, ressaltou Galo.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou que a conclusão deste projeto promoveu uma grande transformação na infraestrutura viária da cidade. “A realidade está mostrando como a luta do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi era necessária. Muitos desafios foram superados para que as obras de prolongamento pudessem viabilizar os avanços que estão trazendo mais comodidade para os suzanenses”, declarou o chefe do Executivo municipal. 

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