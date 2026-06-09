Avenida Roberto Simonsen recebe 100 mil veículos nos primeiros 70 dias do novo trecho

O movimento registrado no trecho novo da avenida Senador Roberto Simonsen, que foi inaugurado no dia do 77º aniverśario de emancipação político-administrativa de Suzano, em 2 de abril, fez jus à expectativa que se formou em torno do projeto e justificou os esforços que foram empenhados desde 2017, com as gestões do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e do atual prefeito Pedro Ishi.

Nesta quinta-feira (11/06), o prolongamento da via completa 70 dias e neste período já foi registrada a circulação de 100 mil veículos. Os números foram contabilizados pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que verificou o tráfego de aproximadamente 1,5 mil veículos por dia e cerca de 10 mil por semana.

A procura por este acesso faz sentido quando se observa as novas possibilidades de deslocamento que foram proporcionadas a partir da conexão que foi criada desde as ruas Masanosuke Shibata e José de Almeida, na região do Jardim Márcia, Jardim dos Ipês e Cidade Cruzeiro do Sul, até as estradas dos Fernandes e Santa Mônica e a rua Regina Cabalau Mendonça, no Parque Santa Rosa.

A extensão da Roberto Simonsen ainda diminuiu o fluxo nas vias paralelas que eram alternativas para os moradores que trafegavam neste eixo, como as avenidas Armando Salles de Oliveira e Antônio Marques Figueira e as ruas Nove de Julho, General Francisco Glicério e Benjamin Constant.

Os munícipes também passaram a optar por este novo caminho que foi aberto porque perceberam a diminuição do tempo de deslocamento entre a região da Casa Branca e os equipamentos da cidade localizados no Jardim Imperador, como o Parque Municipal Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o Centro Universitário Piaget (UniPiaget), o Instituto Federal de Educação, CIência e Tecnologia (IFSP) e a recém-inaugurada Faculdade de Tecnologia (Fatec).

No direção destas estruturas, também estão localizadas outras vias estratégicas para entrada e saída do município, como a avenida Brasil, que dá acesso para as cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos, e a rua Doutor Prudente de Moraes, que liga ao município de Mogi das Cruzes.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pasta tem atestado, por meio dos números, a importância do trecho novo da via. “A avenida Roberto Simonsen se tornou ainda mais relevante para a cidade com o prolongamento que foi proporcionado. O movimento que já estamos registrando mostra que essa obra realmente atendeu às expectativas que foram criadas”, ressaltou Galo.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou que a conclusão deste projeto promoveu uma grande transformação na infraestrutura viária da cidade. “A realidade está mostrando como a luta do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi era necessária. Muitos desafios foram superados para que as obras de prolongamento pudessem viabilizar os avanços que estão trazendo mais comodidade para os suzanenses”, declarou o chefe do Executivo municipal.