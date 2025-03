Baby, me Leva!' adota 55 animais em fevereiro e anuncia novos eventos

O projeto “Baby, me Leva!”, iniciativa de adoção responsável de animais promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, segue transformando vidas ao conectar cães e gatos resgatados a novas famílias. Prova disso foram os encontros ocorridos durante o mês de fevereiro, que resultaram na adoção de 55 animais em eventos presenciais. As edições aconteceram no Play Pet, onde seis animais encontraram um novo lar (cinco cães e um gato), e no Parque Municipal Max Feffer, que registrou a adoção de 49 animais (36 cães e 13 gatos).

O balanço positivo reforça a importância da proposta, que tem o objetivo de garantir um destino digno para animais abandonados ou resgatados em situações de vulnerabilidade. O secretário André Chiang celebrou os números e destacou a relevância da conscientização sobre a adoção responsável. “A iniciativa é fundamental para proporcionar uma nova oportunidade a esses animais. Mais do que simplesmente encontrar lares, buscamos garantir que essas adoções sejam feitas com responsabilidade e compromisso. O 'Baby, me Leva!' tem sido um sucesso e ficamos felizes em ver tantas vidas sendo transformadas”, afirmou.

Com o sucesso das últimas edições, a iniciativa já tem novas datas confirmadas para março. As feiras de adoção acontecerão nos dias 8 e 22 (sábado), das 10 às 16 horas, no Play Pet, espaço anexado ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador); no dia 16 de março (domingo), das 10 às 17 horas, no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e no dia 29 de março (sábado), no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Parque Suzano), também das 10 às 17 horas.

Durante os eventos, os interessados em adotar um pet passam por um processo de orientação sobre guarda responsável. “Queremos garantir que os novos tutores tenham consciência do compromisso que estão assumindo. Cuidar de um animal exige dedicação e amor e nosso trabalho é justamente promover essa conscientização”, finalizou Chiang. Aqueles que não puderem comparecer aos eventos podem acessar o endereço eletrônico www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva para visualizar os animais disponíveis e agendar uma visita para conhecer o pet. A adoção é finalizada com o preenchimento de um termo de responsabilidade. Os munícipes que tiverem dúvidas sobre o processo de adoção podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou enviar e-mail para babymeleva@suzano.sp.gov.br.