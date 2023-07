'Baby, me Leva!' alcança 390 animais adotados no ano

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, alcançou a marca de 390 cães e gatos adotados em 2023. O número representa a média de 55 pets adotados por mês até este começo de julho e foi obtido após a realização de mais um evento do projeto “Baby, me Leva!”, o 13º do ano, promovido no último domingo (02/07) no Parque Municipal Max Feffer.

Somente durante a última iniciativa foram proporcionados novos lares para 26 animais, sendo 16 cães e oito gatos. Já em uma ação realizada em 30 de abril, a pasta registrou o recorde na quantidade de animais adotados em um único evento, com 73 cachorros e 19 felinos. No decorrer do ano, outras ações presenciais tiveram destaque, como é o caso da atividade ocorrida em 21 de maio, que resultou em 31 adoções, sendo 19 de cães e 12 de gatos.

Durante todos estes eventos, os candidatos a tutores passaram por um questionário em que foram analisadas suas condições de ter um novo animal de estimação. Desse modo, é garantido que os pets recebam o tratamento ideal e não sofram maus-tratos e, após esta fase, as famílias puderam levar os novos membros para casa. A previsão é de que a próxima iniciativa presencial ocorra em 16 de julho.

Na visão do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o objetivo do projeto é seguir impactando positivamente a vida dos munícipes e pets. “Fico muito contente em saber que, por meio da adoção responsável, a vida de muitas pessoas é transformada. Desenvolvemos um trabalho completo que vai desde o acolhimento do pet, até sua disponibilização para encontrar um novo lar. Seguiremos forte com esta iniciativa, visando ajudar cada vez mais os animais e proporcionar felicidade às famílias que os acolhem”, disse o chefe da pasta.