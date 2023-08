'Baby, me Leva!' alcança a marca de 479 animais adotados em 2023

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do setor de Bem-Estar Animal, alcançou a marca de 479 animais adotados em 2023. O número foi obtido após a realização de mais um evento de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”, o 14º do ano, promovido no último domingo (06/08) no Parque Municipal Max Feffer. A atividade contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do secretário André Chiang, além dos vereadores Artur Takayama e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Diversas pessoas que compareceram ao local puderam levar um pet para casa. Somente nesta última iniciativa, 34 animais conseguiram encontrar um novo lar, sendo 26 cães e oito gatos. De acordo com o balanço divulgado pela pasta, desde o início do projeto, em janeiro de 2021, já foram adotados 972 pets, número que representa uma média mensal de 30 adoções até o começo deste mês.

Antes de levarem os novos membros para casa, os candidatos a tutores passaram por um questionário em que foram verificadas suas condições de ter um animal de estimação. Após esta fase, as famílias puderam levar os cães e gatos para casa. Segundo a previsão da secretaria, a próxima iniciativa presencial será realizada em 20 de agosto.

De acordo com Chiang, a iniciativa se mostra um meio seguro e rápido para obter um novo amigo de quatro patas. “Estamos próximos de alcançar mil doações, isso mostra o grande empenho, comprometimento, foco e qualidade no desenvolvimento deste trabalho que, sem dúvidas, é desenvolvido com máximo de seriedade possível, desde o acolhimento realizados por entidades e parceiros da Prefeitura de Suzano, até a disponibilização para adoção responsável e, posteriormente, o ingresso em uma nova família”, comentou o titular da pasta.

Já a primeira-dama Larissa Ashiuchi reforçou que também é possível iniciar o processo adotivo por meio da plataforma virtual. “Aqueles que não puderem participar em um dos eventos presenciais, podem entrar em nosso site e verificar diversos cães e gatos disponíveis. Por lá, é possível fazer contato com a pasta de Meio Ambiente suzanense e, assim, iniciar o processo de adoção. Após essa fase, é feita uma avaliação de perfil e, caso o resultado seja positivo, o possível tutor irá assinar um termo em que o animal passa a estar sob sua responsabilidade”, explicou Larissa.

Por sua vez, o chefe do Poder Executivo municipal agradeceu a grande adesão da população. “Este é mais um projeto que desenvolvemos com muito amor e carinho. Teremos outros eventos presenciais de adoção neste ano e peço que a população suzanense que tanto nos ajudou até este momento, permaneça de olho para comparecer nas próximas datas. Vamos bater as mil adoções”, concluiu.

Os protetores de animais, entidades com o desejo de participar do “Baby, me Leva!”, ou interessados em contar com um novo animal de estimação, devem entrar em contato com a pasta de Meio Ambiente suzanense por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Os pets disponíveis para ação também podem ser visualizados no ambiente virtual por meio do link http://www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva.