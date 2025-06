'Baby, me Leva!' divulga balanço com 19 animais adotados no final de semana

Mais 19 animais ganharam um novo lar neste domingo (15/06) durante a edição de adoção presencial do projeto “Baby, me Leva!”, realizada no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. A iniciativa, promovida pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, teve boa aderência e direcionou apenas cães para integrar novos lares cheios de carinho e cuidados.

Desde sua criação, em 2021, o programa já garantiu mais de 2 mil adoções responsáveis, consolidando-se como referência na proteção e promoção da dignidade animal.

Ao longo do dia, dezenas de pessoas circularam pelo espaço montado especialmente para o contato entre os pets e os possíveis tutores, em uma dinâmica que busca criar laços afetivos já nos primeiros minutos. O processo de adoção inclui triagem com questionário, verificação de documentos e assinatura de um termo de responsabilidade, garantindo que os novos donos estejam preparados para receber os animais.

Além do formato presencial, o projeto também mantém um sistema digital para ampliar o alcance das adoções. Quem não compareceu ao parque pode acessar a plataforma oficial baby-me-leva.suzano.sp.gov.br para visualizar os animais disponíveis e agendar uma visita. O canal segue aberto permanentemente, refletindo o compromisso da cidade com o bem-estar animal. O telefone (11) 4745-2055 e o e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br também seguem disponíveis para esclarecimentos, sugestões e informações sobre novas oportunidades de adoção.

Para o secretário André Chiang, o projeto já se tornou uma política pública consolidada, com resultados concretos. “Desde o lançamento do projeto, já garantimos lares para 2 mil animais, que puderam encontrar uma nova família e desenvolver uma vida saudável e com segurança”, apontou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que o sucesso da iniciativa se deve também ao engajamento da população, que tem demonstrado empatia com a causa animal e buscado adotar com responsabilidade. “Cada adoção representa uma transformação. Não só para o animal que ganha um novo lar, mas também para a família que o acolhe. São histórias de superação e amor que nos motivam a continuar investindo nesse projeto”, afirmou.