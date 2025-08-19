'Baby, me Leva!' garante adoção de 21 animais no último domingo

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, realizou no último domingo (17/08) mais uma edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”, no Parque Municipal Max Feffer, que culminou com a adoção de 30 cães. A iniciativa, que ocorre desde 2021, já promoveu 2.123 lares para cães e gatos, sendo 371 somente em 2025, 262 cães e 109 gatos.

Quem passou pela entrada principal do parque pôde ver de perto o espaço preparado para acolher os pets durante a ação. O processo de adoção inclui assinatura de termo de responsabilidade, verificação de documentos e triagem de questionário. A iniciativa conta com o apoio de Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes.

Além do evento presencial, o projeto também oferece uma forma de adoção on-line. Pelo link baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, é possível verificar os animais disponíveis e agendar uma visita ao pet. Vale ressaltar que mesmo de forma virtual, é necessário assinar o termo de responsabilidade. Mais informações podem ser obtidos por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br

“Garantir a dignidade animal é fundamental para o nosso compromisso com a natureza e o meio ambiente. Por meio do ‘Baby, me Leva!’, 2.123 animais já garantiram um lar. É enriquecedor ver o efeito positivo do projeto na vida dos tutores e dos pets”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.