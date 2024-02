'Baby, me Leva!' já soma 37 animais adotados no ano

O projeto “Baby, me Leva!”, da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, já acumula 37 animais adotados neste ano com a realização de duas ações presenciais no Parque Municipal Max Feffer e das adoções on-line, por meio do portal baby-me-leva.suzano.sp.gov.br. Na última atividade promovida no parque, ocorrida no domingo passado (18/02), nove animais ganharam uma nova família, sendo sete cães e dois gatos.

Conduzida pelo setor de Bem-Estar Animal, a iniciativa busca encontrar novos lares para pets que foram vítimas de maus-tratos ou abandono no passado, porém, para levar os animais para casa, os candidatos a tutores passam por uma entrevista e um questionário conduzidos por protetores parceiros com o objetivo de verificar as condições dos interessados em ter um amigo de quatro patas.

De acordo com o levantamento mais recente, 12 cães e 25 gatos foram adotados desde o começo do ano, e o próximo evento presencial está marcado para 3 de março. Pelo site, os pets disponíveis podem ser visualizados, entretanto os interessados devem se manifestar pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055 para iniciar o processo adotivo.

De acordo com o secretário André Chiang, a expectativa com as adoções é proporcionar cada vez mais lares que sejam acolhedores em um ambiente saudável. “Ao longo dos últimos anos, a conscientização sobre a importância da adoção responsável de animais carentes tem se tornado cada vez mais relevante e, juntos com os interessados, podemos construir um futuro em que todos os animais tenham um lar amoroso e digno. Vamos seguir neste caminho que tem mostrado um bom resultado”.

Por sua vez, na visão da primeira-dama Larissa Ashiuchi, adotar pode parecer um simples gesto, mas é um ato de amor e empatia. “Promover a adoção responsável e viabilizar um lar amoroso não só beneficia os próprios pets, mas também enriquece a vida dos adotantes. Acolhendo esses companheiros, eles se tornam não apenas animais de estimação, mas sim membros queridos da família”, concluiu.