'Baby, Me Leva!' possibilita 11 adoções de cães e gatos no último domingo

O projeto “Baby, Me Leva!” voltou ao Parque Max Feffer no último domingo (08/03) e proporcionou a adoção de onze animais, sendo cinco cachorros e seis gatos. Todos foram encaminhados aos seus novos lares após a orientação apropriada de seus tutores e a formalização do termo de responsabilidade.

A iniciativa busca estimular a adoção consciente por meio da política municipal de proteção e bem-estar animal, conscientizando as futuras famílias sobre os cuidados a longo prazo. A estrutura no parque, onde ocorre a maior parte dos eventos do projeto, está pronta para receber e encaminhar os pets para interessados.

Além da intermediação das adoções presenciais, que acontecem periodicamente no Max Feffer e também, a cada dois meses, no Suzano Shopping, o “Baby, me Leva!” também atua de forma on-line, apresentando os animais disponíveis para adoção. O próximo evento presencial ocorrerá no dia 22 de março (domingo), no parque.

Em atividade desde 2021, o projeto já é responsável por 2.365 adoções de cães e gatos. A iniciativa conta com o apoio de protetores e cuidadores independentes e organizações não governamentais para garantir o cuidado dos animais que aguardam um lar e para monitorar os processos, garantindo que todos ocorram de acordo com os requisitos determinados e mediante a assinatura do termo de responsabilidade.

No site do projeto, http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, é possível verificar a lista de pets. Em seguida, o interessado entra em contato pelo pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para saber da disponibilidade do animal e dar sequência ao processo de adoção.

“Nosso objetivo é sempre ampliar o alcance do projeto ‘Baby, me Leva!’ e encontrar lares para o maior número de animais possível. Os eventos presenciais, engajando a população, são peças cruciais nessa busca ", frisou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.