Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 10 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Baby, Me Leva!' possibilita 11 adoções de cães e gatos no último domingo

Evento ocorreu no Parque Max Feffer como parte do projeto da Secretaria de Meio Ambiente de incentivo à adoção responsável

10 março 2026 - 17h14Por da Reportagem Local
'Baby, Me Leva!' possibilita 11 adoções de cães e gatos no último domingo'Baby, Me Leva!' possibilita 11 adoções de cães e gatos no último domingo - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

O projeto “Baby, Me Leva!” voltou ao Parque Max Feffer no último domingo (08/03) e proporcionou a adoção de onze animais, sendo cinco cachorros e seis gatos. Todos foram encaminhados aos seus novos lares após a orientação apropriada de seus tutores e a formalização do termo de responsabilidade.

A iniciativa busca estimular a adoção consciente por meio da política municipal de proteção e bem-estar animal, conscientizando as futuras famílias sobre os cuidados a longo prazo. A estrutura no parque, onde ocorre a maior parte dos eventos do projeto, está pronta para receber e encaminhar os pets para interessados.

Além da intermediação das adoções presenciais, que acontecem periodicamente no Max Feffer e também, a cada dois meses, no Suzano Shopping, o “Baby, me Leva!” também atua de forma on-line, apresentando os animais disponíveis para adoção. O próximo evento presencial ocorrerá no dia 22 de março (domingo), no parque.

Em atividade desde 2021, o projeto já é responsável por 2.365 adoções de cães e gatos. A iniciativa conta com o apoio de protetores e cuidadores independentes e organizações não governamentais para garantir o cuidado dos animais que aguardam um lar e para monitorar os processos, garantindo que todos ocorram de acordo com os requisitos determinados e mediante a assinatura do termo de responsabilidade.

No site do projeto, http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, é possível verificar a lista de pets. Em seguida, o interessado entra em contato pelo pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para saber da disponibilidade do animal e dar sequência ao processo de adoção.

“Nosso objetivo é sempre ampliar o alcance do projeto ‘Baby, me Leva!’ e encontrar lares para o maior número de animais possível. Os eventos presenciais, engajando a população, são peças cruciais nessa busca ", frisou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões
Cidades

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM
Cidades

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM

Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia
Cidades

Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito
Cidades

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito

Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA
Cidades

Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA

Fim de semana tem 'Girls Skate Jam' e 'Skate Jam Suzano' com atletas de todo o Brasil
Cidades

Fim de semana tem 'Girls Skate Jam' e 'Skate Jam Suzano' com atletas de todo o Brasil