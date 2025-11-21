Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 20/11/2025
Cidades

'Baby, me Leva!' promove 25 adoções de cães e gatos durante evento presencial

Desde 2021, a iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano já promoveu um novo lar para 2.236 animais; último encontro ocorreu no Parque Max Feffer

19 novembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
'Baby, me Leva!' promove 25 adoções de cães e gatos durante evento presencial'Baby, me Leva!' promove 25 adoções de cães e gatos durante evento presencial - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A edição presencial do "Baby, me Leva!", realizada no último domingo (16/11), resultou na adoção de 25 animais, sendo oito gatos e 17 cães. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do setor de Bem-Estar Animal, ocorre desde 2021 e, desde então, garantiu um novo lar para 2.236 pets. Somente neste ano, os encontros fomentaram 465 dessas adoções.

O projeto foi realizado no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, e ofereceu aos visitantes a oportunidade de conhecer os animais em um espaço especialmente preparado para facilitar o contato e proporcionar uma primeira aproximação com o pet.

O "Baby, me Leva!" conta com o apoio de Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes, que juntos desenvolveram um termo de compromisso para assegurar a responsabilidade dos tutores durante o processo de levar o cão ou o gato para casa. A participação das entidades é fundamental para assegurar o compromisso com a causa animal.

Além dos eventos presenciais, o projeto também possui uma plataforma digital. Por meio do link baby-me-leva.suzano.sp.gov.br/ é possível agendar uma visita e conhecer o animal de interesse. Em ambos os casos, para levar o pet para casa, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações podem obtidas por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

"Por meio dos eventos de adoção, conseguimos oferecer mais segurança, cuidado e bem-estar aos animais que antes se encontravam em situação de vulnerabilidade. Esses encontros permitem não apenas a aproximação com futuros tutores, mas também reforçam o compromisso do município em promover políticas públicas voltadas à proteção animal", disse o chefe da pasta, André Chiang.

