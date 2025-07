'Baby me Leva!' promove 34 adoções no último sábado

A última edição presencial do projeto “Baby me Leva!”, realizada no último sábado (26/07), resultou na adoção de 34 animais, sendo 29 cães e cinco gatos. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do setor de Bem-Estar Animal, começou em 2021 e, desde então, já garantiu um novo lar para 2.102 mil pets. Somente neste ano, os encontros presenciais fomentaram 348 dessas adoções.

O projeto foi realizado no Suzano Shopping, no bairro Conjunto Residencial Iraí, e quem passou pelo local teve a oportunidade de conhecer e adotar um novo amigo.

O “Baby me Leva!”, conta com o apoio de Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores independentes, que desenvolveram termos de compromisso para assegurar a responsabilidade dos tutores com os animais adotados. A participação das entidades é fundamental, para assegurar o compromisso com a causa animal.

Além das edições presenciais, o projeto também conta com uma plataforma digital. Por meio do link http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br é possível agendar uma visita e conhecer o pet, porém, mesmo que toda ação ocorra de forma on-line, é preciso assinar o termo de compromisso e responsabilidade, documento fundamental para efetuar a adoção. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Importante ressaltar que, para levar o novo pet para casa, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência, RG e CPF.

O secretário André Chiang ressaltou que as ações do “Baby, me Leva!” promove não só a diferença para os animais, mas também atinge as famílias que buscam mais alegria dentro de casa. “Um novo amigo de quatro patas, seja ele gato ou cachorro, transforma o ambiente familiar, trazendo mais alegria e brincadeiras. Por isso sempre reforço, os animais ganham muito com um novo lar carinhoso, mas os tutores ganham ainda mais porque terão um companheiro fiel”, destacou o chefe da pasta.