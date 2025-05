'Baby, me Leva!' promove adoção presencial nos dias 18 e 31 de maio

O Suzano Shopping e o Parque Municipal Max Feffer receberão as próximas edições presenciais do projeto “Baby, me Leva!”. Cada dia de evento irá contar com aproximadamente 30 pets disponíveis para serem adotados, entre cachorros e gatos. A ação, voltada à promoção da adoção responsável de cães e gatos, já proporcionou um novo lar para mais de 200 animais neste ano.

Criada em 2021, a iniciativa, promovida pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, já ajudou mais de 1.960 pets, sendo 208 apenas em 2025, sendo 134 cães e 74 gatos. As próximas edições ocorrerão no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), no dia 18 (domingo), e no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 – Parque Suzano), no dia 31(sábado), ambas das 10 às 17 horas.

Além de ser incentivado pela pasta, o “Baby me Leva!” é realizado em parceria com Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores, que visam encontrar lares responsáveis e amorosos para os pets.

Para efetivar a adoção, os interessados precisam ser maiores de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência. Ademais, é necessário responder a um breve questionário elaborado pelas ONGs, que tem como objetivo garantir que o adotante entenda a importância e o compromisso que ele está assumindo.

Para aqueles que não puderem comparecer aos eventos, é possível acessar o link http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br/ para visualizar os animais e agendar uma visita para conhecer o pet. A adoção só é realizada mediante um termo de responsabilidade. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

O secretário André Chiang comemorou o resultado positivo dos números e reforçou a importância do programa. “O projeto ‘Baby, me Leva!’ já encontrou mais de mil famílias para os animais que foram abandonados ou maltratados em outras ocasiões. Desde 2021, a atividade ocorre mensalmente em prol de uma causa que é tão necessária: a do amor e respeito aos nossos companheiros de quatro patas. Por isso, convidamos toda a população a participar das próximas edições e fazer parte dessa corrente de cuidado e esperança”, destacou o chefe da pasta.