'Baby, me Leva!' promove nova edição presencial de adoção responsável neste sábado

A Secretaria Municipal Meio Ambiente realiza neste sábado (26/07) mais uma edição presencial de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”. Desta vez, a iniciativa ocorrerá no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Parque Suzano). Estarão disponíveis para adoção cerca de 40 animais, distribuídos entre cães e gatos.

Criado em 2021 pelo setor de Bem-Estar Animal, em parceria com Organizações Não Governamentais (ONGs), o “Baby me Leva!” já garantiu a adoção de 2.066 animais desde sua criação, sendo 304 somente nas edições presenciais de 2025.

Para levar o novo pet para casa, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência, RG e CPF. Além disso, para cumprir com o propósito da adoção responsável, é essencial assinar o termo de compromisso e o questionário desenvolvido por ONGs e por cuidadores independentes.

Além das adoções presenciais, a ação também conta com uma plataforma on-line que expande o projeto, alcançando os tutores que não conseguem comparecer às iniciativas presenciais. Por meio do link https://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br/, é possível agendar uma visita e conhecer o pet. Mesmo de forma virtual, os requisitos para efetivar a adoção são os mesmos. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

“Ver a proporção que o projeto vem tomando é enriquecedor. Graças ao apoio das ONGs e dos cuidadores, já asseguramos a dignidade para mais de 2 mil animais. Parabéns a todos que assumiram o compromisso de assumir um novo amigo”, disse o secretário André Chiang.