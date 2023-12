'Baby, me Leva!' terá penúltimo evento do ano neste domingo

O projeto “Baby, me Leva!", coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, realizará o penúltimo evento de adoção responsável de animais do ano. A iniciativa, que será a 22ª somente em 2023, ocorrerá em alusão à campanha “Dezembro Verde”, voltada à conscientização acerca do abandono e maus-tratos causados especialmente a cães e gatos. A atividade será no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 10 às 17 horas.

Para iniciar o processo adotivo, os interessados deverão se atentar aos requisitos básicos como ser maior de 18 anos, apresentar um documento de identidade com foto, além de responder um questionário realizado por Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades e protetores parceiros a fim de garantir a segurança dos novos animais de estimação. Segundo a previsão da secretaria, o último evento de 2023 será promovido em 17 de dezembro.

A pasta reforça que protetores de animais, entidades que desejarem participar do “Baby, me Leva!” ou interessados em contar com um novo animal de estimação, devem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Os cães e gatos disponíveis para ação também podem ser visualizados no ambiente virtual por meio do link www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, as adoções são gratuitas, todavia é necessário ter responsabilidade para cuidar de um pet. “Todo o processo adotivo é sem custos, já que visamos facilitar tanto à vida dos animais quanto daqueles que se dispuserem a oferecer um novo lar para eles. Por isso, ressalto que somos exigentes a fim de garantir que os cães e gatos não fiquem desamparados em nenhum momento. É necessário comprometimento, amor, e, principalmente, disponibilidade para cuidar dos novos amigos de quatro patas. São esses os requisitos e as características que buscamos”, explicou.

Por sua vez, a primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, convidou os suzanenses para comparecer ao espaço e verificar a possibilidade de contar com um novo amigo na família. “O reconhecimento, o entendimento, e a compreensão de que os pets não devem ser submetidos a maus-tratos são a temática da campanha ‘Dezembro Verde’. Por esta razão, este evento serve como um chamado de consciência coletiva para garantir que os animais recebam o amor e o carinho que merecem”, afirmou.