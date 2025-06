'Baby, me Leva' ultrapassa marca de 2 mil animais adotados desde 2021

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente alcançou a marca de 2 mil adoções com o “Baby, me Leva!”, projeto lançado em 2021 ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi. Com o evento presencial de adoção realizado no último sábado (31/05), no Suzano Shopping, no centro, o município consolidou o sucesso da iniciativa, que tem garantido um novo lar para cães e gatos.

O número histórico, que exibe exatos 2.005 pets contabilizados ao final da última edição, foi celebrado às vésperas do mês em que são destacadas as ações desenvolvidas pela administração municipal no contexto ambiental, em função do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na última quinta-feira (05/06).

O “Baby, me Leva!” integra o trabalho da secretaria voltado exclusivamente ao setor de Bem-Estar Animal e já garantiu, somente neste ano, a adoção de 253 animais, sendo 164 cães e 89 gatos, nos 14 eventos presenciais realizados nos primeiros cinco meses de 2025.

Para efetuar a adoção, os interessados precisam ter ao menos 18 anos e apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Além disso, é necessário responder a um breve questionário elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores parceiros, que tem como objetivo garantir que o adotante entenda a importância de manter o compromisso e promover o bem-estar, lazer e saúde do animal de forma adequada.

Além dos eventos presenciais, os animais aptos para adoção também podem ser encontrados no site da Prefeitura de Suzano, por meio do link www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. O processo é finalizado com o preenchimento de um termo de responsabilidade.