'Baby, me Leva!' viabiliza 21 adoções de cães e gatos em ação realizada no sábado

A última edição presencial do projeto “Baby, me Leva!”, ocorrida no sábado passado (28/02), no Suzano Shopping, resultou na adoção de 21 animais, sendo 15 gatos e seis cães, todos encaminhados a novos lares após orientação técnica e formalização do termo de responsabilidade. O evento ocorreu entre 10 e 17 horas.

A ação integra a política municipal de proteção e bem-estar animal e busca estimular a adoção consciente, garantindo que os futuros tutores estejam cientes dos cuidados permanentes que envolvem a guarda de um pet. A estrutura montada no centro de compras possibilitou maior visibilidade ao projeto e facilitou o contato direto entre os animais e as famílias interessadas.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância das parcerias e da presença em espaços de grande circulação. “Cada edição representa uma oportunidade concreta de transformar a realidade desses animais. Ao levar o projeto para locais estratégicos, promovemos a iniciativa e fortalecemos a cultura da adoção responsável no município”, afirmou.

Política permanente

O projeto vai além da intermediação de adoções, atuando também na conscientização da população sobre os cuidados contínuos que envolvem a guarda de um animal. Criado em 2021, o “Baby, me Leva!” já registra 2.354 cães e gatos adotados, considerando tanto as atividades presenciais quanto os processos concluídos de forma on-line.

A iniciativa conta com o apoio de organizações não governamentais (ONGs) e cuidadores independentes, responsáveis por acompanhar o processo e assegurar que todas as adoções ocorram mediante assinatura de termo de compromisso.

Os interessados em encaminhar a adoção de forma virtual devem acessar o site baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, em que é possível conhecer os animais disponíveis e agendar visitas. Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2055.

“Seguimos trabalhando para ampliar o alcance do projeto e criar novas oportunidades para que esses animais encontrem um lar definitivo. A participação da população é primordial para que a política de proteção animal avance cada vez mais em Suzano”, concluiu André Chiang.