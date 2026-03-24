'Baby, me Leva!' viabiliza a adoção de 32 pets no Parque Max Feffer

O projeto “Baby, me Leva!” esteve no Parque Max Feffer no último domingo (22/03) e possibilitou que 32 animais encontrassem lares, sendo 18 cães e 14 gatos. Todos foram para casa com seus novos tutores após orientação apropriada e formalização de um termo de responsabilidade.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem o objetivo de estimular a adoção por meio da política municipal de proteção e bem-estar animal, promove a conscientização de famílias interessadas em adotar um novo pet sobre os cuidados a longo prazo. O Parque Max Feffer acolhe os animais e os participantes com uma estrutura preparada para facilitar esse contato.

Além dos encontros presenciais periódicos no local, o projeto ainda conta com uma plataforma on-line que divulga os animais disponíveis para adoção e eventos a cada dois meses no Suzano Shopping, onde, inclusive, ocorrerá a próxima ação. No dia 11 de abril (sábado), o “Baby, me Leva!” levará por volta de 30 cães e gatos em busca de novos lares.

Em atividade desde 2021, o projeto já contribuiu para a realização de 2.397 adoções. A iniciativa conta com o apoio de protetores, cuidadores independentes e organizações não governamentais para acolher os animais resgatados que buscam um novo lar. Os colaboradores também se comprometem a monitorar os processos e garantir que os novos tutores entendam seus deveres, sejam devidamente orientados e assinem o termo de responsabilidade.

Na plataforma do projeto, http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br , é possível consultar os perfis dos pets disponíveis para adoção. Interessados em conhecer algum dos animais podem entrar em contato pelo pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para consultar a disponibilidade do pet e dar sequência ao processo de adoção.

“Ampliando o alcance do projeto ‘Baby, me Leva!’, ampliamos também a consciência dos munícipes sobre adoção responsável e garantimos lares seguros e zelosos para o maior número de animais possível. Eventos presenciais são essenciais nesse processo", declarou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.