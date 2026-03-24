Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 24 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Baby, me Leva!' viabiliza a adoção de 32 pets no Parque Max Feffer

Iniciativa promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano já garantiu lares para 2.397 cães e gatos desde o início do projeto, em 2021

24 março 2026 - 18h36Por da Reportagem Local
'Baby, me Leva!' viabiliza a adoção de 32 pets no Parque Max Feffer'Baby, me Leva!' viabiliza a adoção de 32 pets no Parque Max Feffer - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O projeto “Baby, me Leva!” esteve no Parque Max Feffer no último domingo (22/03) e possibilitou que 32 animais encontrassem lares, sendo 18 cães e 14 gatos. Todos foram para casa com seus novos tutores após orientação apropriada e formalização de um termo de responsabilidade.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem o objetivo de estimular a adoção por meio da política municipal de proteção e bem-estar animal, promove a conscientização de famílias interessadas em adotar um novo pet sobre os cuidados a longo prazo. O Parque Max Feffer acolhe os animais e os participantes com uma estrutura preparada para facilitar esse contato.

Além dos encontros presenciais periódicos no local, o projeto ainda conta com uma plataforma on-line que divulga os animais disponíveis para adoção e eventos a cada dois meses no Suzano Shopping, onde, inclusive, ocorrerá a próxima ação. No dia 11 de abril (sábado), o “Baby, me Leva!” levará por volta de 30 cães e gatos em busca de novos lares.

Em atividade desde 2021, o projeto já contribuiu para a realização de 2.397 adoções. A iniciativa conta com o apoio de protetores, cuidadores independentes e organizações não governamentais para acolher os animais resgatados que buscam um novo lar. Os colaboradores também se comprometem a monitorar os processos e garantir que os novos tutores entendam seus deveres, sejam devidamente orientados e assinem o termo de responsabilidade.

Na plataforma do projeto, http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br , é possível consultar os perfis dos pets disponíveis para adoção. Interessados em conhecer algum dos animais podem entrar em contato pelo pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para consultar a disponibilidade do pet e dar sequência ao processo de adoção.

“Ampliando o alcance do projeto ‘Baby, me Leva!’, ampliamos também a consciência dos munícipes sobre adoção responsável e garantimos lares seguros e zelosos para o maior número de animais possível. Eventos presenciais são essenciais nesse processo", declarou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito é recebido em Brasília para reunião sobre obra na avenida Guilherme Garijo
Cidades

Prefeito é recebido em Brasília para reunião sobre obra na avenida Guilherme Garijo

Saúde realiza 'Dia D' de vacinação contra a gripe em nove unidades neste sábado
Suzano

Saúde realiza 'Dia D' de vacinação contra a gripe em nove unidades neste sábado

Autoridades municipais participam da cerimônia de 50 anos da OAB Suzano
Cidades

Autoridades municipais participam da cerimônia de 50 anos da OAB Suzano

Novos integrantes do Conselho de Saneamento Ambiental são empossados
Cidades

Novos integrantes do Conselho de Saneamento Ambiental são empossados

Transporte conclui pintura do viaduto Ryu Mizuno e repetirá serviço no Leon Feffer
Cidades

Transporte conclui pintura do viaduto Ryu Mizuno e repetirá serviço no Leon Feffer

Vereadores de Suzano votam nesta quarta (25) projeto contra adultização infantil
Cidades

Vereadores de Suzano votam nesta quarta (25) projeto contra adultização infantil